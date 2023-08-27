27 августа 2023
26 августа 2023

Курганцы на почте смогут забирать заказы Ozon

© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Пока в регионе по новым правилам работают десять почтовых отделений Фото:

В десяти почтовых отделениях Курганской области начали выдавать заказы интернет-магазина Ozon. Об этом URA.RU сообщили в АО «Почта России».

«„Почта России“ и Ozon начали выдавать заказы маркетплейса в почтовых отделениях. Сейчас клиенты могут забрать товары в десяти отделениях Курганской области, их число увеличится еще на четыре точки. Партнерские пункты открылись в почтовых отделениях в Кургане, Шадринске, Шумихе, Макушино, Мишкино», — рассказали в ведомстве.

Для получения товара на почте нужно будет выбрать эту точку назначения во время оформления заказа на Ozon. Чтобы забрать покупку, нужно показать штрихкод из мобильного приложения маркетплейса. В компании отметили, что эти отделения работают ежедневно. В отделениях, выдающих заказы интернет-магазина, размещены соответствующие информационные плакаты и стикеры.

В июле стало известно, что жители Курганской области могут бесплатно отправить в зону спецоперации посылки через «Почту России». Вес бесплатного груза не должен превышать десяти килограмм.

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В десяти почтовых отделениях Курганской области начали выдавать заказы интернет-магазина Ozon. Об этом URA.RU сообщили в АО «Почта России». «„Почта России“ и Ozon начали выдавать заказы маркетплейса в почтовых отделениях. Сейчас клиенты могут забрать товары в десяти отделениях Курганской области, их число увеличится еще на четыре точки. Партнерские пункты открылись в почтовых отделениях в Кургане, Шадринске, Шумихе, Макушино, Мишкино», — рассказали в ведомстве. Для получения товара на почте нужно будет выбрать эту точку назначения во время оформления заказа на Ozon. Чтобы забрать покупку, нужно показать штрихкод из мобильного приложения маркетплейса. В компании отметили, что эти отделения работают ежедневно. В отделениях, выдающих заказы интернет-магазина, размещены соответствующие информационные плакаты и стикеры. В июле стало известно, что жители Курганской области могут бесплатно отправить в зону спецоперации посылки через «Почту России». Вес бесплатного груза не должен превышать десяти килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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