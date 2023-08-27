Курганцы на почте смогут забирать заказы Ozon

28 августа 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Пока в регионе по новым правилам работают десять почтовых отделений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В десяти почтовых отделениях Курганской области начали выдавать заказы интернет-магазина Ozon. Об этом URA.RU сообщили в АО «Почта России». «„Почта России“ и Ozon начали выдавать заказы маркетплейса в почтовых отделениях. Сейчас клиенты могут забрать товары в десяти отделениях Курганской области, их число увеличится еще на четыре точки. Партнерские пункты открылись в почтовых отделениях в Кургане, Шадринске, Шумихе, Макушино, Мишкино», — рассказали в ведомстве. Для получения товара на почте нужно будет выбрать эту точку назначения во время оформления заказа на Ozon. Чтобы забрать покупку, нужно показать штрихкод из мобильного приложения маркетплейса. В компании отметили, что эти отделения работают ежедневно. В отделениях, выдающих заказы интернет-магазина, размещены соответствующие информационные плакаты и стикеры. В июле стало известно, что жители Курганской области могут бесплатно отправить в зону спецоперации посылки через «Почту России». Вес бесплатного груза не должен превышать десяти килограмм.

В десяти почтовых отделениях Курганской области начали выдавать заказы интернет-магазина Ozon. Об этом URA.RU сообщили в АО «Почта России». «„Почта России“ и Ozon начали выдавать заказы маркетплейса в почтовых отделениях. Сейчас клиенты могут забрать товары в десяти отделениях Курганской области, их число увеличится еще на четыре точки. Партнерские пункты открылись в почтовых отделениях в Кургане, Шадринске, Шумихе, Макушино, Мишкино», — рассказали в ведомстве. Для получения товара на почте нужно будет выбрать эту точку назначения во время оформления заказа на Ozon. Чтобы забрать покупку, нужно показать штрихкод из мобильного приложения маркетплейса. В компании отметили, что эти отделения работают ежедневно. В отделениях, выдающих заказы интернет-магазина, размещены соответствующие информационные плакаты и стикеры. В июле стало известно, что жители Курганской области могут бесплатно отправить в зону спецоперации посылки через «Почту России». Вес бесплатного груза не должен превышать десяти килограмм.