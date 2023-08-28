Военный эксперт Михайлов рассказал о двух сценариях развития СВО осенью

Военный эксперт Михайлов предрек кардинальные изменения в диалоге РФ и Запада

29 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Если Запад свернет помощь Украине осенью, то СВО закончится поражением Киева Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Осень может стать временем, когда в диалоге между Россией и Западом наступят кардинальные изменения, которые повлияют на ход спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Есть как минимум два сценария, которые могут развиваться как параллельно, так и по отдельности друг от друга. Один лежит в политической плоскости. Это тот диалог, который ведет Россия, ее партнеры и коллективный Запад, который стоит за украинской стороной. Возможно, осень станет временем для кардинальных внешнеполитических перемен в этом направлении», — сказал Александр Михайлов. Однако существует военный сценарий, который зависит от событий, разворачивающихся на фронте, отметил военный эксперт. «Если первый сценарий никак не будет реализован. Китайская платформа для переговоров не сработает, ни те предложения, которые предлагал президент Франции, ни предложения ближневосточных партнеров. Все громкие предложения со стороны влиятельных государств не повлияет на ситуацию, тогда будет реализовываться дальше военный сценарий. Он предполагает накачку Украину вооружениями», — добавил аналитик. «Все будет зависеть исключительно от того, продолжит ли коллективный Запад в тех же объемах поставлять тяжелые вооружения, пусковые установки, САУ, танки и боеприпасы. Во-вторых, готов ли Запад поставлять новые типы дальнобойных вооружений и самолеты или это только разговоры и затягивание вопроса. В-третьих, планирует ли Запад дальнейшее спонсорство Украины или уже сворачивает эту деятельность. Тогда военный сценарий сам собой закончится поражением Украины», — заключил руководитель Бюро военно-политического анализа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных стран обеспечить Киев пакетами помощи и вооружением. Он добавил, что для страны готовится «мощный» сентябрь, и анонсировал высокую международную активность Киева осенью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осень может стать временем, когда в диалоге между Россией и Западом наступят кардинальные изменения, которые повлияют на ход спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Есть как минимум два сценария, которые могут развиваться как параллельно, так и по отдельности друг от друга. Один лежит в политической плоскости. Это тот диалог, который ведет Россия, ее партнеры и коллективный Запад, который стоит за украинской стороной. Возможно, осень станет временем для кардинальных внешнеполитических перемен в этом направлении», — сказал Александр Михайлов. Однако существует военный сценарий, который зависит от событий, разворачивающихся на фронте, отметил военный эксперт. «Если первый сценарий никак не будет реализован. Китайская платформа для переговоров не сработает, ни те предложения, которые предлагал президент Франции, ни предложения ближневосточных партнеров. Все громкие предложения со стороны влиятельных государств не повлияет на ситуацию, тогда будет реализовываться дальше военный сценарий. Он предполагает накачку Украину вооружениями», — добавил аналитик. «Все будет зависеть исключительно от того, продолжит ли коллективный Запад в тех же объемах поставлять тяжелые вооружения, пусковые установки, САУ, танки и боеприпасы. Во-вторых, готов ли Запад поставлять новые типы дальнобойных вооружений и самолеты или это только разговоры и затягивание вопроса. В-третьих, планирует ли Запад дальнейшее спонсорство Украины или уже сворачивает эту деятельность. Тогда военный сценарий сам собой закончится поражением Украины», — заключил руководитель Бюро военно-политического анализа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных стран обеспечить Киев пакетами помощи и вооружением. Он добавил, что для страны готовится «мощный» сентябрь, и анонсировал высокую международную активность Киева осенью.