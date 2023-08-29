Юную свердловчанку, впавшую в кому после купания в Черном море, перевезли в Сочи

29 августа 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Транспортировка девочки прошла успешно Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море Семилетнюю Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая после купания в Черном море поймала ротавирус и оказалась при смерти, поместили в больницу в Сочи. Об этом рассказала мама девочки Елена. «Машеньку транспортировали успешно в Центр охраны материнства и детства. Она в реанимации», — заявила женщина. Транспортировка прошла успешно — девочке хуже не стало. Ранее ее пытались перевести на лечение в Москву. По словам Елены, им помог депутат Госдумы Андрей Альшевских, который поспособствовал переводу девочки в другую больницу. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Альшевских, чтобы узнать подробнее об оказанной им помощи. Однако на звонок никто не ответил. Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край). В один день после купания ей стало плохо — девочка поймала ротавирус, который привел ее в реанимацию. У малышки отек мозга. Местные врачи оказались бессильны. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ребенка должны были перевести в Москву, но позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Сейчас на печальной истории пытаются нажиться мошенники.

Семилетнюю Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая после купания в Черном море поймала ротавирус и оказалась при смерти, поместили в больницу в Сочи. Об этом рассказала мама девочки Елена. «Машеньку транспортировали успешно в Центр охраны материнства и детства. Она в реанимации», — заявила женщина. Транспортировка прошла успешно — девочке хуже не стало. Ранее ее пытались перевести на лечение в Москву. По словам Елены, им помог депутат Госдумы Андрей Альшевских, который поспособствовал переводу девочки в другую больницу. Корреспондент URA.RU попытался связаться с Альшевских, чтобы узнать подробнее об оказанной им помощи. Однако на звонок никто не ответил. Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край). В один день после купания ей стало плохо — девочка поймала ротавирус, который привел ее в реанимацию. У малышки отек мозга. Местные врачи оказались бессильны. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ребенка должны были перевести в Москву, но позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Сейчас на печальной истории пытаются нажиться мошенники.