Аферисты собирают деньги под видом помощи для юной свердловчанки, впавшей в кому в Сочи

Мошенники открыли сбор средств под видом помощи 7-летней Маше Хрусталевой из Екатеринбурга, которая впала в кому на отдыхе в Сочи. Об этом рассказала ее мама Елена.
«Активизировались мошенники, которые якобы собирают деньги на лечение Маши. Мы не ведем никаких сборов, лекарства нам предоставляют», — передает слова Елены Хрусталевой Е1.RU.
Девочка Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край), но попала в реанимацию из-за ротавируса. Местные врачи не смогли помочь ей. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ее в больницу Москвы.
Однако позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Она находится на искусственной вентиляции легких. Елена Хрусталева просила прислать невропатолога к Маше.
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