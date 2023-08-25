25 августа 2023

Аферисты собирают деньги под видом помощи для юной свердловчанки, впавшей в кому в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники собирают деньги для семьи Маши Хрусталевой, впавшей в кому в Сочи Фото:
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Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море

Мошенники открыли сбор средств под видом помощи 7-летней Маше Хрусталевой из Екатеринбурга, которая впала в кому на отдыхе в Сочи. Об этом рассказала ее мама Елена.

«Активизировались мошенники, которые якобы собирают деньги на лечение Маши. Мы не ведем никаких сборов, лекарства нам предоставляют», — передает слова Елены Хрусталевой Е1.RU.

Девочка Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край), но попала в реанимацию из-за ротавируса. Местные врачи не смогли помочь ей. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ее в больницу Москвы.

Однако позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Она находится на искусственной вентиляции легких. Елена Хрусталева просила прислать невропатолога к Маше.

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Мошенники открыли сбор средств под видом помощи 7-летней Маше Хрусталевой из Екатеринбурга, которая впала в кому на отдыхе в Сочи. Об этом рассказала ее мама Елена. «Активизировались мошенники, которые якобы собирают деньги на лечение Маши. Мы не ведем никаких сборов, лекарства нам предоставляют», — передает слова Елены Хрусталевой Е1.RU. Девочка Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край), но попала в реанимацию из-за ротавируса. Местные врачи не смогли помочь ей. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ее в больницу Москвы. Однако позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши. Она находится на искусственной вентиляции легких. Елена Хрусталева просила прислать невропатолога к Маше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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