На заседании гордумы Челябинска 29 августа утвердили новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ). С докладом об изменениях в ПЗЗ выступила и. о. главного инженера Челябинска Ольга Никитина, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.
«Вопрос рекомендован для принятия. Решение принято», — заключил спикер гордумы Андрей Шмидт после подсчета голосов.
В правила застройки и генплан перед голосованием депутатов внесли изменения. Ольга Никитина отметила, что с последних публичных слушаний по ПЗЗ пришло более полутора тысяч обращений горожан. Из них 80% учли, внеся правки в итоговый вариант документа.
«Большинство замечаний было по двум вопросам: территория бора и изменения в индивидуальном жилом секторе. Хочу еще раз повторить, правила застройки не относятся к изменению границ бора, это вопрос к законодательному собранию региона», — заявила во время доклада Никитина.
Публичные слушания по новым правилам застройки и землепользования в Челябинске прошли 10 августа. Изначально датой слушаний назначили 27 июля, но из-за большого ажиотажа среди горожан их перенесли.
Докладчики представили планируемые изменения правил и генплана. В ходе обсуждения вопроса застройки городского бора между комиссией и горожанами началась перепалка. Жителей возмутила переквалификация участка бора под зону застройки. Докладчики подчеркивали, что застройки бора не будет. В приоритете у властей города развитие инфраструктуры пяти районных центров.
Ольга Никитина представила доклад с основными пунктами новых правил застройки
На заседании гордумы Челябинска 29 августа утвердили новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ). С докладом об изменениях в ПЗЗ выступила и. о. главного инженера Челябинска Ольга Никитина, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Вопрос рекомендован для принятия. Решение принято», — заключил спикер гордумы Андрей Шмидт после подсчета голосов. В правила застройки и генплан перед голосованием депутатов внесли изменения. Ольга Никитина отметила, что с последних публичных слушаний по ПЗЗ пришло более полутора тысяч обращений горожан. Из них 80% учли, внеся правки в итоговый вариант документа. «Большинство замечаний было по двум вопросам: территория бора и изменения в индивидуальном жилом секторе. Хочу еще раз повторить, правила застройки не относятся к изменению границ бора, это вопрос к законодательному собранию региона», — заявила во время доклада Никитина. Публичные слушания по новым правилам застройки и землепользования в Челябинске прошли 10 августа. Изначально датой слушаний назначили 27 июля, но из-за большого ажиотажа среди горожан их перенесли. Докладчики представили планируемые изменения правил и генплана. В ходе обсуждения вопроса застройки городского бора между комиссией и горожанами началась перепалка. Жителей возмутила переквалификация участка бора под зону застройки. Докладчики подчеркивали, что застройки бора не будет. В приоритете у властей города развитие инфраструктуры пяти районных центров.