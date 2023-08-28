В Челябинске утвердили новые правила застройки города. Фото, видео

29 августа 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Депутаты утвердили новые правила застройки Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новые правила застройки Челябинска На заседании гордумы Челябинска 29 августа утвердили новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ). С докладом об изменениях в ПЗЗ выступила и. о. главного инженера Челябинска Ольга Никитина, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Вопрос рекомендован для принятия. Решение принято», — заключил спикер гордумы Андрей Шмидт после подсчета голосов. В правила застройки и генплан перед голосованием депутатов внесли изменения. Ольга Никитина отметила, что с последних публичных слушаний по ПЗЗ пришло более полутора тысяч обращений горожан. Из них 80% учли, внеся правки в итоговый вариант документа. «Большинство замечаний было по двум вопросам: территория бора и изменения в индивидуальном жилом секторе. Хочу еще раз повторить, правила застройки не относятся к изменению границ бора, это вопрос к законодательному собранию региона», — заявила во время доклада Никитина. Публичные слушания по новым правилам застройки и землепользования в Челябинске прошли 10 августа. Изначально датой слушаний назначили 27 июля, но из-за большого ажиотажа среди горожан их перенесли. Докладчики представили планируемые изменения правил и генплана. В ходе обсуждения вопроса застройки городского бора между комиссией и горожанами началась перепалка. Жителей возмутила переквалификация участка бора под зону застройки. Докладчики подчеркивали, что застройки бора не будет. В приоритете у властей города развитие инфраструктуры пяти районных центров. Ольга Никитина представила доклад с основными пунктами новых правил застройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ПЗЗ были вынесены на голосования после внесения замечаний горожан в документ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спикер гордумы Андрей Шмидт проголосовал за новые ПЗЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании гордумы Челябинска 29 августа утвердили новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ). С докладом об изменениях в ПЗЗ выступила и. о. главного инженера Челябинска Ольга Никитина, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Вопрос рекомендован для принятия. Решение принято», — заключил спикер гордумы Андрей Шмидт после подсчета голосов. В правила застройки и генплан перед голосованием депутатов внесли изменения. Ольга Никитина отметила, что с последних публичных слушаний по ПЗЗ пришло более полутора тысяч обращений горожан. Из них 80% учли, внеся правки в итоговый вариант документа. «Большинство замечаний было по двум вопросам: территория бора и изменения в индивидуальном жилом секторе. Хочу еще раз повторить, правила застройки не относятся к изменению границ бора, это вопрос к законодательному собранию региона», — заявила во время доклада Никитина. Публичные слушания по новым правилам застройки и землепользования в Челябинске прошли 10 августа. Изначально датой слушаний назначили 27 июля, но из-за большого ажиотажа среди горожан их перенесли. Докладчики представили планируемые изменения правил и генплана. В ходе обсуждения вопроса застройки городского бора между комиссией и горожанами началась перепалка. Жителей возмутила переквалификация участка бора под зону застройки. Докладчики подчеркивали, что застройки бора не будет. В приоритете у властей города развитие инфраструктуры пяти районных центров.