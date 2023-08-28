28 августа 2023

В Челябинске утвердили новые правила застройки города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Гордумы. Челябинск, голосование
Депутаты утвердили новые правила застройки Челябинска Фото:
новость из сюжета
Новые правила застройки Челябинска

На заседании гордумы Челябинска 29 августа утвердили новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ). С докладом об изменениях в ПЗЗ выступила и. о. главного инженера Челябинска Ольга Никитина, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Вопрос рекомендован для принятия. Решение принято», — заключил спикер гордумы Андрей Шмидт после подсчета голосов.

В правила застройки и генплан перед голосованием депутатов внесли изменения. Ольга Никитина отметила, что с последних публичных слушаний по ПЗЗ пришло более полутора тысяч обращений горожан. Из них 80% учли, внеся правки в итоговый вариант документа.

«Большинство замечаний было по двум вопросам: территория бора и изменения в индивидуальном жилом секторе. Хочу еще раз повторить, правила застройки не относятся к изменению границ бора, это вопрос к законодательному собранию региона», — заявила во время доклада Никитина.

Публичные слушания по новым правилам застройки и землепользования в Челябинске прошли 10 августа. Изначально датой слушаний назначили 27 июля, но из-за большого ажиотажа среди горожан их перенесли.

Докладчики представили планируемые изменения правил и генплана. В ходе обсуждения вопроса застройки городского бора между комиссией и горожанами началась перепалка. Жителей возмутила переквалификация участка бора под зону застройки. Докладчики подчеркивали, что застройки бора не будет. В приоритете у властей города развитие инфраструктуры пяти районных центров.

Заседание Гордумы. Челябинск
Ольга Никитина представила доклад с основными пунктами новых правил застройки
Фото:
Заседание Гордумы. Челябинск
ПЗЗ были вынесены на голосования после внесения замечаний горожан в документ
Фото:
Заседание Гордумы. Челябинск
Спикер гордумы Андрей Шмидт проголосовал за новые ПЗЗ
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заседании гордумы Челябинска 29 августа утвердили новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ). С докладом об изменениях в ПЗЗ выступила и. о. главного инженера Челябинска Ольга Никитина, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Вопрос рекомендован для принятия. Решение принято», — заключил спикер гордумы Андрей Шмидт после подсчета голосов. В правила застройки и генплан перед голосованием депутатов внесли изменения. Ольга Никитина отметила, что с последних публичных слушаний по ПЗЗ пришло более полутора тысяч обращений горожан. Из них 80% учли, внеся правки в итоговый вариант документа. «Большинство замечаний было по двум вопросам: территория бора и изменения в индивидуальном жилом секторе. Хочу еще раз повторить, правила застройки не относятся к изменению границ бора, это вопрос к законодательному собранию региона», — заявила во время доклада Никитина. Публичные слушания по новым правилам застройки и землепользования в Челябинске прошли 10 августа. Изначально датой слушаний назначили 27 июля, но из-за большого ажиотажа среди горожан их перенесли. Докладчики представили планируемые изменения правил и генплана. В ходе обсуждения вопроса застройки городского бора между комиссией и горожанами началась перепалка. Жителей возмутила переквалификация участка бора под зону застройки. Докладчики подчеркивали, что застройки бора не будет. В приоритете у властей города развитие инфраструктуры пяти районных центров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...