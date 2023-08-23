23 августа 2023

В Курганской области затягивается переход на электронный учет призывников

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, военные, солдаты, призывники, военная форма, элитные войска
Курганские призывники все еще не попали в электронный реестр Фото:

В военкомате Курганской области продолжается переход к электронной системе учета военнообязанных граждан. Перевод данных в электронный вид пока не завершен. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате.

«Переход на электронную базу воинского учета в Курганской области продолжается», — сообщили в организации. Когда закончится перевод базы в электронный вид, в военкомате не уточнили.

Редакция URA.RU направила запрос в военкомат. В нем запрошены сроки окончания работы по переводу базы военнообязанных курганцев в электронный вид. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее в Минобороны раскрыли, что не будут массово рассылать повестки через портал Госуслуг. Электронный реестр создают, чтобы упростить взаимодействие призывников и военкоматов.

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В военкомате Курганской области продолжается переход к электронной системе учета военнообязанных граждан. Перевод данных в электронный вид пока не завершен. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате. «Переход на электронную базу воинского учета в Курганской области продолжается», — сообщили в организации. Когда закончится перевод базы в электронный вид, в военкомате не уточнили. Редакция URA.RU направила запрос в военкомат. В нем запрошены сроки окончания работы по переводу базы военнообязанных курганцев в электронный вид. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее в Минобороны раскрыли, что не будут массово рассылать повестки через портал Госуслуг. Электронный реестр создают, чтобы упростить взаимодействие призывников и военкоматов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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