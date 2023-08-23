В Курганской области затягивается переход на электронный учет призывников

Курганские призывники все еще не попали в электронный реестр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В военкомате Курганской области продолжается переход к электронной системе учета военнообязанных граждан. Перевод данных в электронный вид пока не завершен. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате.

«Переход на электронную базу воинского учета в Курганской области продолжается», — сообщили в организации. Когда закончится перевод базы в электронный вид, в военкомате не уточнили.

Редакция URA.RU направила запрос в военкомат. В нем запрошены сроки окончания работы по переводу базы военнообязанных курганцев в электронный вид. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее в Минобороны раскрыли, что не будут массово рассылать повестки через портал Госуслуг. Электронный реестр создают, чтобы упростить взаимодействие призывников и военкоматов.