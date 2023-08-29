Жители не услышали звуков взрыва при крушении вертолета Ми-8 под Челябинском

За несколько минут до падения вертолет пытался набрать высоту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Никакого взрыва при крушении вертолета Ми-8 под Челябинском 29 августа не было. Об этом URA.RU сообщил местный житель, чья жена стала свидетелем крушения.

«Мы живем рядом, как раз возле леса. Пролетал над ним вертолет, мимо нас. Жена как раз к дому подъезжала. И все, и потом пропал куда-то без вести. Взрыва не было, дыма тоже не видела», — рассказал URA.RU мужчина.

Однако другой очевидец Наиля В., прибежавшая к месту падения с дочкой сообщила, что по пути слышала несколько хлопков. Когда она прибыла к месту, вертолет уже горел.

Ми-8 авиаотряда ФСБ по региону упал 29 августа. На борту было три члена экипажа. Все они погибли. В этот день они отрабатывали тренировочный полет.

К месту ЧП оперативно были стянуты экстренные службы. ДПС оградила место падения. Пожарные за несколько часов ликвидировали горение вертолета.