Маме мальчика в шапке Z из Екатеринбурга устроили проверку после мягкого приговора суда

29 августа 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Решение мужчине выносили в Ленинском суде, где и работает мама мальчика Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Маму мальчика из Екатеринбурга, которого мужчина оскорбил из-за шапки с буквой Z, проверяют на работе в Ленинском районном суде — там женщина вела кадровую работу. Руководство считает, что она якобы могла повлиять на принятие решения судьи, из-за чего нарушителю вынесли мягкий приговор. «Ленинский районный суд Екатеринбурга на основании приказа председателя Ленинского районного суда уведомляет о проведении в отношении Вас проверки соблюдения требований к служебному поведению, в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции», — говорится в документе, который опубликовал telegram-канал «УралLIVE». Проверку начали из-за того, что женщина якобы могла повлиять на принятие решений судьи, которая назначила нарушителю штраф в семь тысяч рублей (его назначали в Ленинском суде). Однако журналисты сообщают, что родителей школьника даже не приглашали на судебные заседания, о них они узнавали из СМИ. Отец мальчика, который сейчас находится на спецоперации обеспокоен происходящим. Корреспондент URA.RU направил запрос в Ленинский районный суд с просьбой подтвердить факт проверки. На момент публикации новости ответа не поступало. Весной этого года в Екатеринбурге мужчина вступил в перепалку с ребенком из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. В результате мужчине назначили штраф — семь тысяч рублей. Приговор возмутил общественность. Два депутата Госдумы — Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов — написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мягкость приговора отметил и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Маму мальчика из Екатеринбурга, которого мужчина оскорбил из-за шапки с буквой Z, проверяют на работе в Ленинском районном суде — там женщина вела кадровую работу. Руководство считает, что она якобы могла повлиять на принятие решения судьи, из-за чего нарушителю вынесли мягкий приговор. «Ленинский районный суд Екатеринбурга на основании приказа председателя Ленинского районного суда уведомляет о проведении в отношении Вас проверки соблюдения требований к служебному поведению, в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции», — говорится в документе, который опубликовал telegram-канал «УралLIVE». Проверку начали из-за того, что женщина якобы могла повлиять на принятие решений судьи, которая назначила нарушителю штраф в семь тысяч рублей (его назначали в Ленинском суде). Однако журналисты сообщают, что родителей школьника даже не приглашали на судебные заседания, о них они узнавали из СМИ. Отец мальчика, который сейчас находится на спецоперации обеспокоен происходящим. Корреспондент URA.RU направил запрос в Ленинский районный суд с просьбой подтвердить факт проверки. На момент публикации новости ответа не поступало. Весной этого года в Екатеринбурге мужчина вступил в перепалку с ребенком из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. В результате мужчине назначили штраф — семь тысяч рублей. Приговор возмутил общественность. Два депутата Госдумы — Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов — написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мягкость приговора отметил и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.