29 августа 2023

Единственный на Урале авиамузей в Кургане стал убыточным

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиамузей. Пермь, кабина пилота, авиамузей
Курганский авиамузей отчитался об убытках Фото:

Курганский авиационный музей, аналогов которому нет на Урале, стал убыточным. Информация об этом содержится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистый убыток частного учреждения „Курганский авиационный музей“ за 2022 год: 236 тысяч рублей. Операции по счетам приостановлены по решению ФНС от 12 декабря 2022 года», — указано в СБИС.

Согласно финотчету, выручка авиамузея увеличилась с 562 тысяч рублей (2021 год) до 735 тысяч рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ЧУ «Курганский авиационный музей», чтобы выяснить причины, из-за которых учреждение несет убытки. Ответ ожидается.

Ранее руководитель Курганского авиационного музея Геннадий Секисов рассказал агентству, что экспозиция включает в себя не только самолеты, но и документы, фотографии, награды, форменную одежду авиаторов. Авиамузей находится в 200 метрах от здания аэропорта в Кургане. Его посещают около восьми тысяч человек в год.

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Курганский авиационный музей, аналогов которому нет на Урале, стал убыточным. Информация об этом содержится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистый убыток частного учреждения „Курганский авиационный музей“ за 2022 год: 236 тысяч рублей. Операции по счетам приостановлены по решению ФНС от 12 декабря 2022 года», — указано в СБИС. Согласно финотчету, выручка авиамузея увеличилась с 562 тысяч рублей (2021 год) до 735 тысяч рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ЧУ «Курганский авиационный музей», чтобы выяснить причины, из-за которых учреждение несет убытки. Ответ ожидается. Ранее руководитель Курганского авиационного музея Геннадий Секисов рассказал агентству, что экспозиция включает в себя не только самолеты, но и документы, фотографии, награды, форменную одежду авиаторов. Авиамузей находится в 200 метрах от здания аэропорта в Кургане. Его посещают около восьми тысяч человек в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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