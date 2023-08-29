Единственный на Урале авиамузей в Кургане стал убыточным

Курганский авиамузей отчитался об убытках Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Курганский авиационный музей, аналогов которому нет на Урале, стал убыточным. Информация об этом содержится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистый убыток частного учреждения „Курганский авиационный музей“ за 2022 год: 236 тысяч рублей. Операции по счетам приостановлены по решению ФНС от 12 декабря 2022 года», — указано в СБИС.

Согласно финотчету, выручка авиамузея увеличилась с 562 тысяч рублей (2021 год) до 735 тысяч рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ЧУ «Курганский авиационный музей», чтобы выяснить причины, из-за которых учреждение несет убытки. Ответ ожидается.

Ранее руководитель Курганского авиационного музея Геннадий Секисов рассказал агентству, что экспозиция включает в себя не только самолеты, но и документы, фотографии, награды, форменную одежду авиаторов. Авиамузей находится в 200 метрах от здания аэропорта в Кургане. Его посещают около восьми тысяч человек в год.