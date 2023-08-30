Власти ЯНАО назвали сроки открытия молодежного центра в ДНР

Власти ЯНАО в декабре откроют в ДНР молодежную арт-резиденцию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый съезд Российского движения детей и молодежи. Москва, дети, студенты, молодежь, учащиеся
Молодежный центр станет своеобразной арт-резиденцией в Донбассе Фото:

При поддержке правительства ЯНАО в Волновахе (ДНР) в декабре планируется открытие молодежного цента. Об этом в соцсети сообщил глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин.

«Кроме оргтехники для работы молодежных организаций, мы привезли небольшие подарки. В следующий раз приеду к вам (в Волноваху — прим. URA.RU) в декабре на открытие молодежного центра», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале.

В будущем молодежном пространстве появится сцена, художественная и швейные мастерские, танцевальный зал, медиастудия, киберпространство и многое другое. Волновахские ребята смогут стать резидентами, выдвигать свои креативные проекты, развивать студенческое творчество, отдыхать и проводить досуг.

Ранее глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин и глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО побывали в Волновахе (ДНР). Во время поездки обсуждались рабочие вопросы, а также открытие молодежного центра, который станет своеобразной арт-резиденцией в Донбассе.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При поддержке правительства ЯНАО в Волновахе (ДНР) в декабре планируется открытие молодежного цента. Об этом в соцсети сообщил глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Кроме оргтехники для работы молодежных организаций, мы привезли небольшие подарки. В следующий раз приеду к вам (в Волноваху — прим. URA.RU) в декабре на открытие молодежного центра», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале. В будущем молодежном пространстве появится сцена, художественная и швейные мастерские, танцевальный зал, медиастудия, киберпространство и многое другое. Волновахские ребята смогут стать резидентами, выдвигать свои креативные проекты, развивать студенческое творчество, отдыхать и проводить досуг. Ранее глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин и глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО побывали в Волновахе (ДНР). Во время поездки обсуждались рабочие вопросы, а также открытие молодежного центра, который станет своеобразной арт-резиденцией в Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...