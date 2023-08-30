Власти ЯНАО назвали сроки открытия молодежного центра в ДНР

Власти ЯНАО в декабре откроют в ДНР молодежную арт-резиденцию

30 августа 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

Молодежный центр станет своеобразной арт-резиденцией в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU При поддержке правительства ЯНАО в Волновахе (ДНР) в декабре планируется открытие молодежного цента. Об этом в соцсети сообщил глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Кроме оргтехники для работы молодежных организаций, мы привезли небольшие подарки. В следующий раз приеду к вам (в Волноваху — прим. URA.RU) в декабре на открытие молодежного центра», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале. В будущем молодежном пространстве появится сцена, художественная и швейные мастерские, танцевальный зал, медиастудия, киберпространство и многое другое. Волновахские ребята смогут стать резидентами, выдвигать свои креативные проекты, развивать студенческое творчество, отдыхать и проводить досуг. Ранее глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин и глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО побывали в Волновахе (ДНР). Во время поездки обсуждались рабочие вопросы, а также открытие молодежного центра, который станет своеобразной арт-резиденцией в Донбассе.

При поддержке правительства ЯНАО в Волновахе (ДНР) в декабре планируется открытие молодежного цента. Об этом в соцсети сообщил глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин. «Кроме оргтехники для работы молодежных организаций, мы привезли небольшие подарки. В следующий раз приеду к вам (в Волноваху — прим. URA.RU) в декабре на открытие молодежного центра», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале. В будущем молодежном пространстве появится сцена, художественная и швейные мастерские, танцевальный зал, медиастудия, киберпространство и многое другое. Волновахские ребята смогут стать резидентами, выдвигать свои креативные проекты, развивать студенческое творчество, отдыхать и проводить досуг. Ранее глава департамента молодежной политики Наиль Хайруллин и глава департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО побывали в Волновахе (ДНР). Во время поездки обсуждались рабочие вопросы, а также открытие молодежного центра, который станет своеобразной арт-резиденцией в Донбассе.