Губернатор Клычков подтвердил пресечение атаки ВСУ в Орловской области

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, портрет, клычков андрей
Клычков сообщил, что информации о повреждениях и пострадавших нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над Орловской областью были сбиты два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет», — написал он в telegram-канале.

Ранее в Минобороны говорили о трех сбитых украинских беспилотниках над Брянской и Орловской областями. Также средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над Калужской областью.

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При отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над Орловской областью были сбиты два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. «Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет», — написал он в telegram-канале. Ранее в Минобороны говорили о трех сбитых украинских беспилотниках над Брянской и Орловской областями. Также средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над Калужской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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