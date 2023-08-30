Губернатор Клычков подтвердил пресечение атаки ВСУ в Орловской области

30 августа 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Клычков сообщил, что информации о повреждениях и пострадавших нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над Орловской областью были сбиты два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. «Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет», — написал он в telegram-канале. Ранее в Минобороны говорили о трех сбитых украинских беспилотниках над Брянской и Орловской областями. Также средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над Калужской областью.

При отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над Орловской областью были сбиты два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. «Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата. Информации о повреждениях и пострадавших нет», — написал он в telegram-канале. Ранее в Минобороны говорили о трех сбитых украинских беспилотниках над Брянской и Орловской областями. Также средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над Калужской областью.