29 августа 2023
28 августа 2023

Беженцы из Донбасса получили право на северные надбавки в ЯНАО

Омбудсмен по ЯНАО обеспечил право на пенсию беженцам из ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО пара из ЛНР получила право на пенсию с учетом региональных выплат Фото:

В ЯНАО семейной паре из Луганска (ЛНР) помогли восстановить право на получение пенсии, которая состоит из страховой части и региональной северной выплаты. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека на Ямале Андрей Нестерук.

«Ко мне обратилась пожилая семейная пара с просьбой оказать содействие в оформлении пенсии по старости. Благодаря совместной работе со специалистами Фонда, пожилым людям была назначена страховая пенсия и фиксированная выплата к ней с учетом повышения за проживание в районах Крайнего Севера», — написал в своем telegram-канале Андрей Нестерук.

Он сообщил, что пожилая пара приехала на Ямал в конце 2022 года, им были выданы паспорта граждан РФ, но пенсию по старости им не оформляли, несмотря на обращения в Фонд социального страхования. Сейчас пенсия им назначена и выплачена с учетом перерасчета.

Нестерук добавил, что треть беженцев, приехавших в ЯНАО из Донбасса, — пенсионеры. Для многих из них пенсия — единственный источник дохода, поэтому в аппарате уполномоченного по правам человека таким вопросам уделяют повышенное внимание.

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В ЯНАО семейной паре из Луганска (ЛНР) помогли восстановить право на получение пенсии, которая состоит из страховой части и региональной северной выплаты. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека на Ямале Андрей Нестерук. «Ко мне обратилась пожилая семейная пара с просьбой оказать содействие в оформлении пенсии по старости. Благодаря совместной работе со специалистами Фонда, пожилым людям была назначена страховая пенсия и фиксированная выплата к ней с учетом повышения за проживание в районах Крайнего Севера», — написал в своем telegram-канале Андрей Нестерук. Он сообщил, что пожилая пара приехала на Ямал в конце 2022 года, им были выданы паспорта граждан РФ, но пенсию по старости им не оформляли, несмотря на обращения в Фонд социального страхования. Сейчас пенсия им назначена и выплачена с учетом перерасчета. Нестерук добавил, что треть беженцев, приехавших в ЯНАО из Донбасса, — пенсионеры. Для многих из них пенсия — единственный источник дохода, поэтому в аппарате уполномоченного по правам человека таким вопросам уделяют повышенное внимание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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