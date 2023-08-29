Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками конкурса управленцев «Лидеры России» из региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Конкурс проводится в пятый раз по инициативе президента РФ Владимира Путина.
«Встретился с тюменскими участниками конкурса управленцев „Лидеры России“. <…> В этом году организаторы добавили региональный этап. Мы предложили управленцам подумать, в каком направлении следует развивать тюменскую агломерацию. Получили интересные идеи. Например, объединить транспортную инфраструктуру города и района. Таким образом проезд до центра на общественном транспорте станет проще и быстрее», — сообщил губернатор.
Глава региона также добавил, что тюменцы активно принимают участие в конкурсе управленцев. По словам Моора, в этом сезоне Тюменская область заняла восьмое место во Всероссийском рейтинге и первое в УрФО по качеству заявок.
«Лидеры России» — это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Стать участниками конкурса могут руководители с большим опытом работы и новички в управленческой сфере. Участие дает возможность получить грант, войти в сообщество лучших управленцев РФ и поработать с лидерами бизнеса или госуправления.
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