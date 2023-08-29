29 августа 2023

Губернатор Моор встретился с тюменцами-участниками Кремлевского конкурса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ТНФ. Тюмень, моор александр
Моор отметил, что тюменцы активно принимают участие в конкурсе управленцев Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками конкурса управленцев «Лидеры России» из региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Конкурс проводится в пятый раз по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«Встретился с тюменскими участниками конкурса управленцев „Лидеры России“. <…> В этом году организаторы добавили региональный этап. Мы предложили управленцам подумать, в каком направлении следует развивать тюменскую агломерацию. Получили интересные идеи. Например, объединить транспортную инфраструктуру города и района. Таким образом проезд до центра на общественном транспорте станет проще и быстрее», — сообщил губернатор.

Глава региона также добавил, что тюменцы активно принимают участие в конкурсе управленцев. По словам Моора, в этом сезоне Тюменская область заняла восьмое место во Всероссийском рейтинге и первое в УрФО по качеству заявок.

«Лидеры России» — это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Стать участниками конкурса могут руководители с большим опытом работы и новички в управленческой сфере. Участие дает возможность получить грант, войти в сообщество лучших управленцев РФ и поработать с лидерами бизнеса или госуправления.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками конкурса управленцев «Лидеры России» из региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Конкурс проводится в пятый раз по инициативе президента РФ Владимира Путина. «Встретился с тюменскими участниками конкурса управленцев „Лидеры России“. <…> В этом году организаторы добавили региональный этап. Мы предложили управленцам подумать, в каком направлении следует развивать тюменскую агломерацию. Получили интересные идеи. Например, объединить транспортную инфраструктуру города и района. Таким образом проезд до центра на общественном транспорте станет проще и быстрее», — сообщил губернатор. Глава региона также добавил, что тюменцы активно принимают участие в конкурсе управленцев. По словам Моора, в этом сезоне Тюменская область заняла восьмое место во Всероссийском рейтинге и первое в УрФО по качеству заявок. «Лидеры России» — это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Стать участниками конкурса могут руководители с большим опытом работы и новички в управленческой сфере. Участие дает возможность получить грант, войти в сообщество лучших управленцев РФ и поработать с лидерами бизнеса или госуправления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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