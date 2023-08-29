29 августа 2023

Пиарщик курганского губернатора избавился от временного статуса

Курганский губернатор Шумков назначил директора департамента информполитики
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, панченко тимофей
Тимофей Панченко стал директором департамента курганского правительства Фото:

В курганском правительстве утвердили директора департамента информационной политики. Им стал Тимофей Панченко, избавившийся от статуса временно исполняющего обязанности. Информацию сообщили источники, близкие к правительству области.

«Должность Тимофея Панченко звучит директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области, на основании распоряжения губернатора», — рассказали источники. Назначение произошло 24 августа.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу правительства. На момент публикации ответ не был получен. На сайте правительства Панченко указан директором департамента.

Пиарщиком главы региона чиновник был назначен в мае 2022 года. Больше года он работал в статусе временно исполняющего обязанности директора департамента.

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В курганском правительстве утвердили директора департамента информационной политики. Им стал Тимофей Панченко, избавившийся от статуса временно исполняющего обязанности. Информацию сообщили источники, близкие к правительству области. «Должность Тимофея Панченко звучит директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области, на основании распоряжения губернатора», — рассказали источники. Назначение произошло 24 августа. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу правительства. На момент публикации ответ не был получен. На сайте правительства Панченко указан директором департамента. Пиарщиком главы региона чиновник был назначен в мае 2022 года. Больше года он работал в статусе временно исполняющего обязанности директора департамента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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