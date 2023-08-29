Пиарщик курганского губернатора избавился от временного статуса

Курганский губернатор Шумков назначил директора департамента информполитики

30 августа 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Тимофей Панченко стал директором департамента курганского правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском правительстве утвердили директора департамента информационной политики. Им стал Тимофей Панченко, избавившийся от статуса временно исполняющего обязанности. Информацию сообщили источники, близкие к правительству области. «Должность Тимофея Панченко звучит директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области, на основании распоряжения губернатора», — рассказали источники. Назначение произошло 24 августа. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу правительства. На момент публикации ответ не был получен. На сайте правительства Панченко указан директором департамента. Пиарщиком главы региона чиновник был назначен в мае 2022 года. Больше года он работал в статусе временно исполняющего обязанности директора департамента.

В курганском правительстве утвердили директора департамента информационной политики. Им стал Тимофей Панченко, избавившийся от статуса временно исполняющего обязанности. Информацию сообщили источники, близкие к правительству области. «Должность Тимофея Панченко звучит директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области, на основании распоряжения губернатора», — рассказали источники. Назначение произошло 24 августа. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу правительства. На момент публикации ответ не был получен. На сайте правительства Панченко указан директором департамента. Пиарщиком главы региона чиновник был назначен в мае 2022 года. Больше года он работал в статусе временно исполняющего обязанности директора департамента.