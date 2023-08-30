Бывший замгубернатора Курганской области просит отменить приговор за коррупцию

31 августа 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Осужденный за коррупцию курганский экс-чиновник пожал жалобу на приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин подал кассационную жалобу на обвинительный приговор за коррупцию. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Пугин Сергей Владимирович. Вид обжалуемого судебного акта — приговор», — сообщает картотека Седьмого кассационного суда. Пугин просит отменить приговор по уголовному делу, где он был признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки при строительстве соцобъектов в Шадринском районе. Вместе с ним жалобу подал экс-глава района Владимир Осокин, который также был осужден по делу. Редакция URA.RU обратилась за комментариями к адвокату Олесе Бортниковой, которая является представителем бывшего чиновника на процессах. Она подтвердила, что подала заявление от имени клиента в кассацию. По словам адвоката, Пугин считает себя невиновным, и намеревается добиться отмены приговора. Экс-замгубернатора по решению суда получил 7 лет лишения свободы и штраф, также ему запретили на пять лет занимать руководящие должности на госслужбе. Ранее URA.RU сообщало, что бывший замгубернатора вышел на свободу по УДО. Позднее он обвинил власти в том, что его признали виновным по уголовному делу.

Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин подал кассационную жалобу на обвинительный приговор за коррупцию. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Пугин Сергей Владимирович. Вид обжалуемого судебного акта — приговор», — сообщает картотека Седьмого кассационного суда. Пугин просит отменить приговор по уголовному делу, где он был признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки при строительстве соцобъектов в Шадринском районе. Вместе с ним жалобу подал экс-глава района Владимир Осокин, который также был осужден по делу. Редакция URA.RU обратилась за комментариями к адвокату Олесе Бортниковой, которая является представителем бывшего чиновника на процессах. Она подтвердила, что подала заявление от имени клиента в кассацию. По словам адвоката, Пугин считает себя невиновным, и намеревается добиться отмены приговора. Экс-замгубернатора по решению суда получил 7 лет лишения свободы и штраф, также ему запретили на пять лет занимать руководящие должности на госслужбе. Ранее URA.RU сообщало, что бывший замгубернатора вышел на свободу по УДО. Позднее он обвинил власти в том, что его признали виновным по уголовному делу.