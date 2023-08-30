30 августа 2023

Бывший замгубернатора Курганской области просит отменить приговор за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по запрету на возврат поставщику продовольственных товаров. Курган (необр), пугин сергей
Осужденный за коррупцию курганский экс-чиновник пожал жалобу на приговор Фото:

Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин подал кассационную жалобу на обвинительный приговор за коррупцию. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — кассация. Пугин Сергей Владимирович. Вид обжалуемого судебного акта — приговор», — сообщает картотека Седьмого кассационного суда. Пугин просит отменить приговор по уголовному делу, где он был признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки при строительстве соцобъектов в Шадринском районе. Вместе с ним жалобу подал экс-глава района Владимир Осокин, который также был осужден по делу.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями к адвокату Олесе Бортниковой, которая является представителем бывшего чиновника на процессах. Она подтвердила, что подала заявление от имени клиента в кассацию. По словам адвоката, Пугин считает себя невиновным, и намеревается добиться отмены приговора. Экс-замгубернатора по решению суда получил 7 лет лишения свободы и штраф, также ему запретили на пять лет занимать руководящие должности на госслужбе.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший замгубернатора вышел на свободу по УДО. Позднее он обвинил власти в том, что его признали виновным по уголовному делу.

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Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин подал кассационную жалобу на обвинительный приговор за коррупцию. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Пугин Сергей Владимирович. Вид обжалуемого судебного акта — приговор», — сообщает картотека Седьмого кассационного суда. Пугин просит отменить приговор по уголовному делу, где он был признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки при строительстве соцобъектов в Шадринском районе. Вместе с ним жалобу подал экс-глава района Владимир Осокин, который также был осужден по делу. Редакция URA.RU обратилась за комментариями к адвокату Олесе Бортниковой, которая является представителем бывшего чиновника на процессах. Она подтвердила, что подала заявление от имени клиента в кассацию. По словам адвоката, Пугин считает себя невиновным, и намеревается добиться отмены приговора. Экс-замгубернатора по решению суда получил 7 лет лишения свободы и штраф, также ему запретили на пять лет занимать руководящие должности на госслужбе. Ранее URA.RU сообщало, что бывший замгубернатора вышел на свободу по УДО. Позднее он обвинил власти в том, что его признали виновным по уголовному делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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