В ХМАО задержали вылет самолета Utair до Тюмени

30 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Самолет Utair вылетел из Ханты-Мансийска в Тюмень на час позже Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В аэропорту Ханты-Мансийска на час задержали вылет самолета Utair до Тюмени. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU затруднились назвать причину позднего вылета. «Рейс UT 320 Ханты-Мансийск-Тюмень должен был вылететь в 19.10, но вылетел в 20.26. Причину задержки не называют», — сообщили в справочной. Агентство поинтересовалось причиной задержки в аэропорту «Рощино». «Ориентировочно, самолет прилетит в Тюмень в 21.45, что на час позже запланированного времени. Причина позднего прилета не указана», — сказали на тюменском аэровокзале. Ранее URA.RU писало, что рейс авиакомпании Utair из Нягани (ХМАО) в Тюмень задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.

В аэропорту Ханты-Мансийска на час задержали вылет самолета Utair до Тюмени. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU затруднились назвать причину позднего вылета. «Рейс UT 320 Ханты-Мансийск-Тюмень должен был вылететь в 19.10, но вылетел в 20.26. Причину задержки не называют», — сообщили в справочной. Агентство поинтересовалось причиной задержки в аэропорту «Рощино». «Ориентировочно, самолет прилетит в Тюмень в 21.45, что на час позже запланированного времени. Причина позднего прилета не указана», — сказали на тюменском аэровокзале. Ранее URA.RU писало, что рейс авиакомпании Utair из Нягани (ХМАО) в Тюмень задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.