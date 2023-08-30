В ХМАО задержали вылет самолета Utair до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилоты, экипаж, ютэир, ютейр
Самолет Utair вылетел из Ханты-Мансийска в Тюмень на час позже Фото:

В аэропорту Ханты-Мансийска на час задержали вылет самолета Utair до Тюмени. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU затруднились назвать причину позднего вылета.

«Рейс UT 320 Ханты-Мансийск-Тюмень должен был вылететь в 19.10, но вылетел в 20.26. Причину задержки не называют», — сообщили в справочной.

Агентство поинтересовалось причиной задержки в аэропорту «Рощино». «Ориентировочно, самолет прилетит в Тюмень в 21.45, что на час позже запланированного времени. Причина позднего прилета не указана», — сказали на тюменском аэровокзале.

Ранее URA.RU писало, что рейс авиакомпании Utair из Нягани (ХМАО) в Тюмень задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Ханты-Мансийска на час задержали вылет самолета Utair до Тюмени. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU затруднились назвать причину позднего вылета. «Рейс UT 320 Ханты-Мансийск-Тюмень должен был вылететь в 19.10, но вылетел в 20.26. Причину задержки не называют», — сообщили в справочной. Агентство поинтересовалось причиной задержки в аэропорту «Рощино». «Ориентировочно, самолет прилетит в Тюмень в 21.45, что на час позже запланированного времени. Причина позднего прилета не указана», — сказали на тюменском аэровокзале. Ранее URA.RU писало, что рейс авиакомпании Utair из Нягани (ХМАО) в Тюмень задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...