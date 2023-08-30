В ХМАО задержали вылет самолета Utair до Тюмени

В аэропорту Ханты-Мансийска на час задержали вылет самолета Utair до Тюмени. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU затруднились назвать причину позднего вылета.
«Рейс UT 320 Ханты-Мансийск-Тюмень должен был вылететь в 19.10, но вылетел в 20.26. Причину задержки не называют», — сообщили в справочной.
Агентство поинтересовалось причиной задержки в аэропорту «Рощино». «Ориентировочно, самолет прилетит в Тюмень в 21.45, что на час позже запланированного времени. Причина позднего прилета не указана», — сказали на тюменском аэровокзале.
Ранее URA.RU писало, что рейс авиакомпании Utair из Нягани (ХМАО) в Тюмень задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.
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