Дилеры завысили цены на автомобили из перечня параллельного импорта

31 августа 2023 в 08:13 Размер текста - 17 +

Цены на автомобили с начала лета выросли до 500 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Автомобильные дилеры повышают цены на автомобили, которые завозятся в Россию по параллельному импорту. Этому способствует нестабильный курс рубля. Повышение цен подтверждают менеджеры автосалонов. «В России подорожали Skoda Suberb, Kia K9 и Mazda CX-4», — подчеркнул корреспондент Aautonews. Журналист провел анализ цен на автомобили, которые поставляются по параллельному импорту. Он сравнил текущие цены с ценами, которые были актуальны на начало лета этого года. Например, актуальная цена на Skoda Suberb составляет 3 920 000 рублей. В начале лета цена на автомобиль была 3 670 000 рублей. Корреспондент уточнил, что такие автомобили зачастую завозятся в РФ из Чехии. При этом по словам дилеров, они готовы обсуждать индивидуальную скидку при покупке автомобиля. Также они поставляют гарантии от себя. Повысились цены и на Kia K9. В июне данные автомобили стоили 10 200 000 рублей, а сейчас — 11 000 000 рублей. Московские дилеры также повысили цены на Mazda CX-4. Ранее его цена составляла 2,9 миллиона рублей, а сейчас — 3,2 миллиона. Ранее немецкие автоконцерны Audi и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения. До этого от ПО отключали Mercedes-Benz. Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов подчеркивал, что иностранные автомобили, которые поставляются в РФ по параллельному импорту, позитивно сказываются на отечественном автопроме. Это связано с тем, что в Россию поставляются некачественные зарубежные авто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автомобильные дилеры повышают цены на автомобили, которые завозятся в Россию по параллельному импорту. Этому способствует нестабильный курс рубля. Повышение цен подтверждают менеджеры автосалонов. «В России подорожали Skoda Suberb, Kia K9 и Mazda CX-4», — подчеркнул корреспондент Aautonews. Журналист провел анализ цен на автомобили, которые поставляются по параллельному импорту. Он сравнил текущие цены с ценами, которые были актуальны на начало лета этого года. Например, актуальная цена на Skoda Suberb составляет 3 920 000 рублей. В начале лета цена на автомобиль была 3 670 000 рублей. Корреспондент уточнил, что такие автомобили зачастую завозятся в РФ из Чехии. При этом по словам дилеров, они готовы обсуждать индивидуальную скидку при покупке автомобиля. Также они поставляют гарантии от себя. Повысились цены и на Kia K9. В июне данные автомобили стоили 10 200 000 рублей, а сейчас — 11 000 000 рублей. Московские дилеры также повысили цены на Mazda CX-4. Ранее его цена составляла 2,9 миллиона рублей, а сейчас — 3,2 миллиона. Ранее немецкие автоконцерны Audi и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения. До этого от ПО отключали Mercedes-Benz. Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов подчеркивал, что иностранные автомобили, которые поставляются в РФ по параллельному импорту, позитивно сказываются на отечественном автопроме. Это связано с тем, что в Россию поставляются некачественные зарубежные авто.