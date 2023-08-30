30 августа 2023

Десятки тысяч курганцев останутся без воды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Воду отключат на сутки Фото:

В Кургане в Заозерном районе, где проживает почти треть города, и других микрорайонах из-за ремонтных работ 2 сентября отключат холодную воду. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз».

«Новый участок водопровода диаметром 1000 мм по адресу: ул. Новостроек, 50/ ул. Лермонтова, 78 необходимо врезать в существующую сеть. Для проведения данных работ потребуется на сутки ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана», — указано в сообщение.

С 08:30 2 сентября до 08:00 3 сентября без холодный воды останутся:

  • Заозерный район — полностью;
  • микрорайон Локомотивный — полностью;
  • микрорайон Мостостроителей — полностью;
  • микрорайон Откормсовхоза — полностью;
  • жилой комплекс «На Луначарского»;
  • жилой комплекс «Рябиновый»;
  • ул. Комиссаров № 65;
  • ул. Чкалова № 3, 3к1;

Также без воды останутся школа № 75, Курганская областная психоневрологическая больница, школа № 5, Курганский областной наркологический диспансер, завод «Курганстальмост», предприятие «Курганшпунт». Помимо этого будет снижено давление в сети холодного водоснабжение в микрорайоне Северный и левой части Рябково.

Потребителей просят сделать необходимый запас воды. После восстановления подачи воды и до появления результатов анализов ее можно будет использовать только в технических целях.

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В Кургане в Заозерном районе, где проживает почти треть города, и других микрорайонах из-за ремонтных работ 2 сентября отключат холодную воду. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз». «Новый участок водопровода диаметром 1000 мм по адресу: ул. Новостроек, 50/ ул. Лермонтова, 78 необходимо врезать в существующую сеть. Для проведения данных работ потребуется на сутки ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана», — указано в сообщение. С 08:30 2 сентября до 08:00 3 сентября без холодный воды останутся: Также без воды останутся школа № 75, Курганская областная психоневрологическая больница, школа № 5, Курганский областной наркологический диспансер, завод «Курганстальмост», предприятие «Курганшпунт». Помимо этого будет снижено давление в сети холодного водоснабжение в микрорайоне Северный и левой части Рябково. Потребителей просят сделать необходимый запас воды. После восстановления подачи воды и до появления результатов анализов ее можно будет использовать только в технических целях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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