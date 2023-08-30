Воду отключат на сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Заозерном районе, где проживает почти треть города, и других микрорайонах из-за ремонтных работ 2 сентября отключат холодную воду. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз».

«Новый участок водопровода диаметром 1000 мм по адресу: ул. Новостроек, 50/ ул. Лермонтова, 78 необходимо врезать в существующую сеть. Для проведения данных работ потребуется на сутки ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана», — указано в сообщение.

С 08:30 2 сентября до 08:00 3 сентября без холодный воды останутся:

Заозерный район — полностью;

микрорайон Локомотивный — полностью;

микрорайон Мостостроителей — полностью;

микрорайон Откормсовхоза — полностью;

жилой комплекс «На Луначарского»;

жилой комплекс «Рябиновый»;

ул. Комиссаров № 65;

ул. Чкалова № 3, 3к1;

Также без воды останутся школа № 75, Курганская областная психоневрологическая больница, школа № 5, Курганский областной наркологический диспансер, завод «Курганстальмост», предприятие «Курганшпунт». Помимо этого будет снижено давление в сети холодного водоснабжение в микрорайоне Северный и левой части Рябково.

Потребителей просят сделать необходимый запас воды. После восстановления подачи воды и до появления результатов анализов ее можно будет использовать только в технических целях.