В Кургане в Заозерном районе, где проживает почти треть города, и других микрорайонах из-за ремонтных работ 2 сентября отключат холодную воду. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз».
«Новый участок водопровода диаметром 1000 мм по адресу: ул. Новостроек, 50/ ул. Лермонтова, 78 необходимо врезать в существующую сеть. Для проведения данных работ потребуется на сутки ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Кургана», — указано в сообщение.
С 08:30 2 сентября до 08:00 3 сентября без холодный воды останутся:
- Заозерный район — полностью;
- микрорайон Локомотивный — полностью;
- микрорайон Мостостроителей — полностью;
- микрорайон Откормсовхоза — полностью;
- жилой комплекс «На Луначарского»;
- жилой комплекс «Рябиновый»;
- ул. Комиссаров № 65;
- ул. Чкалова № 3, 3к1;
Также без воды останутся школа № 75, Курганская областная психоневрологическая больница, школа № 5, Курганский областной наркологический диспансер, завод «Курганстальмост», предприятие «Курганшпунт». Помимо этого будет снижено давление в сети холодного водоснабжение в микрорайоне Северный и левой части Рябково.
Потребителей просят сделать необходимый запас воды. После восстановления подачи воды и до появления результатов анализов ее можно будет использовать только в технических целях.
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