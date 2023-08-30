30 августа 2023
29 августа 2023

Власти Нового Уренгоя помогут сноубордистам обустроить территорию для катания

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва на Туре 2021. Тюмень, сноуборд
Сноубордистам из Нового Уренгоя обустроят территорию для катания Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поможет сноубордистам обустроить территорию для катания. В своем telegram-канале мэр пообещал спортсменам решить вопрос с освещением и техникой.

«Сноубордисты давно просили встречи. Сделано: познакомились, пообщались. На горные спуски мы скоро будем ездить в сторону Салехарда. Ребята это понимают, скромные, много не просят: помочь с электричеством на участке для катания и с техникой для формирования склона и уплотнения снега. Договорились, что поможем и со светом, и с техникой, и вагончик для хранения инвентаря подыщем», — написал он.

Воронов добавил, что парни также занимаются разработкой проекта, который представят на конкурсе грантов. Это может помочь спортсменам еще лучше обустроить территорию.

Ранее сообщалось, что в Салехарде появится огромная зона отдыха «Тундра-парк». Там планируется строительство скоростной трассы, где жители города смогут кататься на лыжах или оленях.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поможет сноубордистам обустроить территорию для катания. В своем telegram-канале мэр пообещал спортсменам решить вопрос с освещением и техникой. «Сноубордисты давно просили встречи. Сделано: познакомились, пообщались. На горные спуски мы скоро будем ездить в сторону Салехарда. Ребята это понимают, скромные, много не просят: помочь с электричеством на участке для катания и с техникой для формирования склона и уплотнения снега. Договорились, что поможем и со светом, и с техникой, и вагончик для хранения инвентаря подыщем», — написал он. Воронов добавил, что парни также занимаются разработкой проекта, который представят на конкурсе грантов. Это может помочь спортсменам еще лучше обустроить территорию. Ранее сообщалось, что в Салехарде появится огромная зона отдыха «Тундра-парк». Там планируется строительство скоростной трассы, где жители города смогут кататься на лыжах или оленях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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