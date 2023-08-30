Власти Нового Уренгоя помогут сноубордистам обустроить территорию для катания

31 августа 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Сноубордистам из Нового Уренгоя обустроят территорию для катания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поможет сноубордистам обустроить территорию для катания. В своем telegram-канале мэр пообещал спортсменам решить вопрос с освещением и техникой. «Сноубордисты давно просили встречи. Сделано: познакомились, пообщались. На горные спуски мы скоро будем ездить в сторону Салехарда. Ребята это понимают, скромные, много не просят: помочь с электричеством на участке для катания и с техникой для формирования склона и уплотнения снега. Договорились, что поможем и со светом, и с техникой, и вагончик для хранения инвентаря подыщем», — написал он. Воронов добавил, что парни также занимаются разработкой проекта, который представят на конкурсе грантов. Это может помочь спортсменам еще лучше обустроить территорию. Ранее сообщалось, что в Салехарде появится огромная зона отдыха «Тундра-парк». Там планируется строительство скоростной трассы, где жители города смогут кататься на лыжах или оленях.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поможет сноубордистам обустроить территорию для катания. В своем telegram-канале мэр пообещал спортсменам решить вопрос с освещением и техникой. «Сноубордисты давно просили встречи. Сделано: познакомились, пообщались. На горные спуски мы скоро будем ездить в сторону Салехарда. Ребята это понимают, скромные, много не просят: помочь с электричеством на участке для катания и с техникой для формирования склона и уплотнения снега. Договорились, что поможем и со светом, и с техникой, и вагончик для хранения инвентаря подыщем», — написал он. Воронов добавил, что парни также занимаются разработкой проекта, который представят на конкурсе грантов. Это может помочь спортсменам еще лучше обустроить территорию. Ранее сообщалось, что в Салехарде появится огромная зона отдыха «Тундра-парк». Там планируется строительство скоростной трассы, где жители города смогут кататься на лыжах или оленях.