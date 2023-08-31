Дом наводчика из экипажа танка «Алеша» подключат к центральному отоплению

Дом Героя России, наводчика танка «Алеша» Алексея Неустроева подключат к центральному отоплению. Такое распоряжение отдал глава Якутии Айсен Николаев. Он посетил дом Неустроева в ходе рабочей поездки в село Танда.
«Семья героя проживает в частном доме, отапливаемом дровами. Айсен Николаев по итогам встречи поставил местным властям задачу по подключению дома военнослужащего к центральному отоплению и возмещению затрат по возведению забора», — сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Ее заявление приводит РИА Новости.
Николаев поблагодарил родителей Николаева за воспитание настоящего патриота. Также глава Якутии поговорил о жизни с самим Героем России на крыльце его родного дома.
Николаев был одним из членов экипажа танка «Алеша», который смог разгромить колонну украинской техники на запорожском направлении. Трое российских военных попали под обстрел, но смогли отразить атаку и ликвидировали более ста солдат ВСУ. Также им удалось уничтожить два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил экипаж танка «Алеша» к званию Героев России. С военными лично встретился президент РФ Владимир Путин, передает RT.
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