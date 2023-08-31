Челябинского экс-следователя, участвовавшего в смертельной драке, выпустили из-под ареста

Обвиняемому в гибели челябинца экс-следователю Зубкову смягчили меру пресечения

Кириллу Зубкову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области

Центральный райсуд Челябинска 31 августа выпустил из-под домашнего ареста следователя Кирилла Зубкова, который участвовал в смертельной драке у клуба Opera в мае 2022 года. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, на экс-силовика наложили запрет определенных действий.

Гособвинитель ходатайствовал перед судом о продлении меры пресечения Зубкову в виде домашнего ареста еще на три месяца. По словам прокурора, оснований для смягчения ограничений нет. Защита Зубкова, в свою очередь, была согласна на продление. Однако попросила разрешить их подопечному несколько часов в день выходить на прогулку.

«Избрать в отношении Зубкова меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, а именно запрет определенных действий. Срок — до 30 ноября», — зачитала решение судья Неля Яруллина.

Суд перечислил ограничения, которые Зубков должен соблюдать. Ему ввели комендантский час — он не может покидать жилище с 23 часов вечера до семи утра. Исключение составляют экстренные выходы в медучреждение. Также ему запрещено общаться с определенными лицами и пользоваться интернетом. Следить за исполнением наложенных ограничений будет сотрудник контролирующего органа.

Зубкова и Зыкова задержали в конце мая 2022 года. Им предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, в ночь на 28 мая они вмешались в драку возле ТРК «Куба». Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах следователи активно участвуют в драке. Потерпевший, получив несколько ударов, упал и больше не поднимался. После медики констатировали его смерть.

После шести месяцев в СИЗО Зыкову изменили меру пресечения на более мягкую. Это было связано с переквалификацией его дела. Вместо нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, его обвинили в нанесении побоев. Его даже восстановили на службе в СКР и должны были выплатить свыше 800 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако после выхода на работу его снова уволили.