Губернатору Моору понравился обновленный парк отдыха в Юргинском районе

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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Александр Моор оценил парк отдыха Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел открытый после реконструкции парк отдыха в Юргинском районе. В соцсетях глава региона сообщил, что доволен результатом работы.

«Осмотрел в Юргинском недавно открытый после реконструкции парк отдыха. Работы завершились в июле. Получилось очень здорово», — написал Моор в своем telegram-канале.

В парке появились дорожки для прогулок, цветочный фонтан и сцена летнего театра. Для молодежи оборудованы памп-трек и футбольное поле.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел открытый после реконструкции парк отдыха в Юргинском районе. В соцсетях глава региона сообщил, что доволен результатом работы. «Осмотрел в Юргинском недавно открытый после реконструкции парк отдыха. Работы завершились в июле. Получилось очень здорово», — написал Моор в своем telegram-канале. В парке появились дорожки для прогулок, цветочный фонтан и сцена летнего театра. Для молодежи оборудованы памп-трек и футбольное поле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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