Губернатору Моору понравился обновленный парк отдыха в Юргинском районе

Александр Моор оценил парк отдыха Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел открытый после реконструкции парк отдыха в Юргинском районе. В соцсетях глава региона сообщил, что доволен результатом работы.

«Осмотрел в Юргинском недавно открытый после реконструкции парк отдыха. Работы завершились в июле. Получилось очень здорово», — написал Моор в своем telegram-канале.

В парке появились дорожки для прогулок, цветочный фонтан и сцена летнего театра. Для молодежи оборудованы памп-трек и футбольное поле.