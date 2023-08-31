Генерал ВС США Ходжес призвал разрушить Крымский мост и изолировать полуостров

01 сентября 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Разрушение Крымского моста изменит правила игры, считают в США (фото из архива) Фото: Официальный сайт НАК новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крымский мост необходимо разрушить, а одноименный полуостров — изолировать. С таким призывом выступил американский генерал Бэн Ходжес в интервью. «Как только будет разрушен Крымский мост, это изменит правила игры для Крыма. […] Речь идет об изоляции Крыма, а затем о передаче оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских военно-воздушных сил», — сказал Ходжес в интервью журналу Newsweek . Последняя попытка Киева атаковать Крымский мост произошла на 17 июля. Тогда погибли двое мирных жителей. Взорвать Крымский мост Украина грозится с лета 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал теракты на Крымском мосту бессмысленными, поскольку объект не используется для военных перевозок. Вокруг Крымского моста размещены защитные плавучие заграждения, чтобы обезопасить его от атак.

Крымский мост необходимо разрушить, а одноименный полуостров — изолировать. С таким призывом выступил американский генерал Бэн Ходжес в интервью. «Как только будет разрушен Крымский мост, это изменит правила игры для Крыма. […] Речь идет об изоляции Крыма, а затем о передаче оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских военно-воздушных сил», — сказал Ходжес в интервью журналу Newsweek. Последняя попытка Киева атаковать Крымский мост произошла на 17 июля. Тогда погибли двое мирных жителей. Взорвать Крымский мост Украина грозится с лета 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал теракты на Крымском мосту бессмысленными, поскольку объект не используется для военных перевозок. Вокруг Крымского моста размещены защитные плавучие заграждения, чтобы обезопасить его от атак.