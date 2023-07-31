Крымский мост защитили от морских дронов ВСУФото: Официальный сайт «Крымский мост»
Вокруг Крымского моста разместили защитные плавучие заграждения для того, чтобы обезопасить строение от попыток возможных атак ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Mash.
«Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями — на случай новых попыток Киева совершить теракт», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что запланирована защита моста по всей его протяженности. Подобная защита используется против подводных и надводных БПЛА.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
В последнее время ВСУ начали часто использовать надводные дроны. Так, Киев пытался атаковать российское судно «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров 2-го поколения Magura V5, передает Life. Недавно стало известно, что подобными БПЛА был совершен теракт на Крымском мосту 17 июля, пишет MK.RU.
Вокруг Крымского моста разместили защитные плавучие заграждения для того, чтобы обезопасить строение от попыток возможных атак ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями — на случай новых попыток Киева совершить теракт», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что запланирована защита моста по всей его протяженности. Подобная защита используется против подводных и надводных БПЛА. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. В последнее время ВСУ начали часто использовать надводные дроны. Так, Киев пытался атаковать российское судно «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров 2-го поколения Magura V5, передает Life. Недавно стало известно, что подобными БПЛА был совершен теракт на Крымском мосту 17 июля, пишет MK.RU.