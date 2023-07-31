Mash: Крымский мост защитили от терактов Киева. Фото

31 июля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Крымский мост защитили от морских дронов ВСУ Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Вокруг Крымского моста разместили защитные плавучие заграждения для того, чтобы обезопасить строение от попыток возможных атак ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями — на случай новых попыток Киева совершить теракт», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что запланирована защита моста по всей его протяженности. Подобная защита используется против подводных и надводных БПЛА. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. В последнее время ВСУ начали часто использовать надводные дроны. Так, Киев пытался атаковать российское судно «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров 2-го поколения Magura V5, передает Life . Недавно стало известно, что подобными БПЛА был совершен теракт на Крымском мосту 17 июля, пишет MK.RU . Фото: telegram-канал Mash https://t.me/breakingmash/46449

Вокруг Крымского моста разместили защитные плавучие заграждения для того, чтобы обезопасить строение от попыток возможных атак ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями — на случай новых попыток Киева совершить теракт», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что запланирована защита моста по всей его протяженности. Подобная защита используется против подводных и надводных БПЛА. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. В последнее время ВСУ начали часто использовать надводные дроны. Так, Киев пытался атаковать российское судно «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров 2-го поколения Magura V5, передает Life. Недавно стало известно, что подобными БПЛА был совершен теракт на Крымском мосту 17 июля, пишет MK.RU.