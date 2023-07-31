Mash: Крымский мост защитили от терактов Киева. Фото

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Крымский мост защитили от морских дронов ВСУ Фото:

Вокруг Крымского моста разместили защитные плавучие заграждения для того, чтобы обезопасить строение от попыток возможных атак ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями — на случай новых попыток Киева совершить теракт», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что запланирована защита моста по всей его протяженности. Подобная защита используется против подводных и надводных БПЛА.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В последнее время ВСУ начали часто использовать надводные дроны. Так, Киев пытался атаковать российское судно «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров 2-го поколения Magura V5, передает Life. Недавно стало известно, что подобными БПЛА был совершен теракт на Крымском мосту 17 июля, пишет MK.RU.

Фото:

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Вокруг Крымского моста разместили защитные плавучие заграждения для того, чтобы обезопасить строение от попыток возможных атак ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями — на случай новых попыток Киева совершить теракт», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что запланирована защита моста по всей его протяженности. Подобная защита используется против подводных и надводных БПЛА. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. В последнее время ВСУ начали часто использовать надводные дроны. Так, Киев пытался атаковать российское судно «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров 2-го поколения Magura V5, передает Life. Недавно стало известно, что подобными БПЛА был совершен теракт на Крымском мосту 17 июля, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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