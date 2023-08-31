31 августа 2023

В Нижневартовске задержан вылет самолета Utair до Тюмени. Фото

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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты на пероне, самолеты, аэропорт внуково
Рейс из Нижневартовска в Тюмень задержан почти на три часа Фото:

Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, задержан почти на три часа. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс UT 288 Нижневартовск — Тюмень время прибытия по расписанию — 23:20. Расчетное время — 03:05», — следует из данных табло. Причина задержки не указана.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что 30 августа был задержан рейс авиакомпании Utair из Ханты-Мансийска в Тюмень. Причина неизвестна.

Фото:

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Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, задержан почти на три часа. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс UT 288 Нижневартовск — Тюмень время прибытия по расписанию — 23:20. Расчетное время — 03:05», — следует из данных табло. Причина задержки не указана. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что 30 августа был задержан рейс авиакомпании Utair из Ханты-Мансийска в Тюмень. Причина неизвестна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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