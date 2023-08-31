Рейс из Нижневартовска в Тюмень задержан почти на три часа
Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, задержан почти на три часа. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс UT 288 Нижневартовск — Тюмень время прибытия по расписанию — 23:20. Расчетное время — 03:05», — следует из данных табло. Причина задержки не указана.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее сообщалось, что 30 августа был задержан рейс авиакомпании Utair из Ханты-Мансийска в Тюмень. Причина неизвестна.
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