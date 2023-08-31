В Нижневартовске задержан вылет самолета Utair до Тюмени. Фото

01 сентября 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

Рейс из Нижневартовска в Тюмень задержан почти на три часа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, задержан почти на три часа. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс UT 288 Нижневартовск — Тюмень время прибытия по расписанию — 23:20. Расчетное время — 03:05», — следует из данных табло. Причина задержки не указана. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что 30 августа был задержан рейс авиакомпании Utair из Ханты-Мансийска в Тюмень. Причина неизвестна. Фото: скрин онлайн-табло аэропорт Рощино, https://tjmport.ru/passengers/information/timetable/

Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, задержан почти на три часа. Эта информация размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс UT 288 Нижневартовск — Тюмень время прибытия по расписанию — 23:20. Расчетное время — 03:05», — следует из данных табло. Причина задержки не указана. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что 30 августа был задержан рейс авиакомпании Utair из Ханты-Мансийска в Тюмень. Причина неизвестна.