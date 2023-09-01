Курганца, обвиняемого в поджоге подростков, отправили в СИЗО

Жителя Лебяжьевского округа (Курганская область) отправили в изолятор по ходатайству следователей. Мужчина, которого подозревают в причинении ожогов подросткам со смертельным исходом, проведет два месяца в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Курганской области.
«По ходатайству следователя СК в Лебяжьевском районе местный житель, обвиняемый в причинении термических ожогов двум несовершеннолетним, заключен под стражу», — проинформировала пресс-служба управления. Подозреваемый помещен в СИЗО на два месяца.
Меру пресечения 22-летнему жителю лебяжьевской деревни Верхнеглубокое избрали после инцидента с поджогом местных подростков. Молодой человек решил проучить юных односельчан, но перестарался. В результате его действий один подросток погиб, другой получил 14% ожогов тела.
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