Курганца, обвиняемого в поджоге подростков, отправили в СИЗО

Суд поместил под стражу курганца, обвиняемого в поджоге двух подростков
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Курганца, подозреваемого в нанесении ожогов подросткам, отправили в СИЗО Фото:

Жителя Лебяжьевского округа (Курганская область) отправили в изолятор по ходатайству следователей. Мужчина, которого подозревают в причинении ожогов подросткам со смертельным исходом, проведет два месяца в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«По ходатайству следователя СК в Лебяжьевском районе местный житель, обвиняемый в причинении термических ожогов двум несовершеннолетним, заключен под стражу», — проинформировала пресс-служба управления. Подозреваемый помещен в СИЗО на два месяца.

Меру пресечения 22-летнему жителю лебяжьевской деревни Верхнеглубокое избрали после инцидента с поджогом местных подростков. Молодой человек решил проучить юных односельчан, но перестарался. В результате его действий один подросток погиб, другой получил 14% ожогов тела.

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Жителя Лебяжьевского округа (Курганская область) отправили в изолятор по ходатайству следователей. Мужчина, которого подозревают в причинении ожогов подросткам со смертельным исходом, проведет два месяца в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Курганской области. «По ходатайству следователя СК в Лебяжьевском районе местный житель, обвиняемый в причинении термических ожогов двум несовершеннолетним, заключен под стражу», — проинформировала пресс-служба управления. Подозреваемый помещен в СИЗО на два месяца. Меру пресечения 22-летнему жителю лебяжьевской деревни Верхнеглубокое избрали после инцидента с поджогом местных подростков. Молодой человек решил проучить юных односельчан, но перестарался. В результате его действий один подросток погиб, другой получил 14% ожогов тела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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