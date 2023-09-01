Курганца, обвиняемого в поджоге подростков, отправили в СИЗО

Суд поместил под стражу курганца, обвиняемого в поджоге двух подростков

Курганца, подозреваемого в нанесении ожогов подросткам, отправили в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителя Лебяжьевского округа (Курганская область) отправили в изолятор по ходатайству следователей. Мужчина, которого подозревают в причинении ожогов подросткам со смертельным исходом, проведет два месяца в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по Курганской области.

«По ходатайству следователя СК в Лебяжьевском районе местный житель, обвиняемый в причинении термических ожогов двум несовершеннолетним, заключен под стражу», — проинформировала пресс-служба управления. Подозреваемый помещен в СИЗО на два месяца.

Меру пресечения 22-летнему жителю лебяжьевской деревни Верхнеглубокое избрали после инцидента с поджогом местных подростков. Молодой человек решил проучить юных односельчан, но перестарался. В результате его действий один подросток погиб, другой получил 14% ожогов тела.