Самую неуязвимую ракету РФ поставили на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» был поставлен на боевое дежурство. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат“», — заявил Борисов во время марафона «Поделись своим знанием». Трансляция выступления шла на сайте организации
Ранее командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО), которая может противостоять «Сармат». Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». По его словам, они будут оснащены тяжелыми ракетами.
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