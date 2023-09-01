Самую неуязвимую ракету РФ поставили на боевое дежурство Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство 01 сентября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 + Юрий Борисов заявил, что «Сармат» поставлен на боевое дежурство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стратегический ракетный комплекс «Сармат» был поставлен на боевое дежурство. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат“», — заявил Борисов во время марафона «Поделись своим знанием». Трансляция выступления шла на сайте организации «Российское общество „Знание“». Ранее командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО), которая может противостоять «Сармат». Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». По его словам, они будут оснащены тяжелыми ракетами. Стратегический ракетный комплекс «Сармат» был поставлен на боевое дежурство. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат“», — заявил Борисов во время марафона «Поделись своим знанием». Трансляция выступления шла на сайте организации «Российское общество „Знание“». Ранее командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО), которая может противостоять «Сармат». Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». По его словам, они будут оснащены тяжелыми ракетами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям