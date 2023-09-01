Самую неуязвимую ракету РФ поставили на боевое дежурство

Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство
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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, ярс, межконтинентальная баллистическая ракета, мбр, сармат, МБР «Сармат» РС-28
Юрий Борисов заявил, что «Сармат» поставлен на боевое дежурство Фото:

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» был поставлен на боевое дежурство. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат“», — заявил Борисов во время марафона «Поделись своим знанием». Трансляция выступления шла на сайте организации «Российское общество „Знание“».

Ранее командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО), которая может противостоять «Сармат». Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». По его словам, они будут оснащены тяжелыми ракетами.

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Стратегический ракетный комплекс «Сармат» был поставлен на боевое дежурство. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат“», — заявил Борисов во время марафона «Поделись своим знанием». Трансляция выступления шла на сайте организации «Российское общество „Знание“». Ранее командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире не существует противоракетной обороны (ПРО), которая может противостоять «Сармат». Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят первые установки комплекса «Сармат». По его словам, они будут оснащены тяжелыми ракетами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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