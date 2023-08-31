31 августа 2023

Тюменцам выборочно ввели платную доставку товаров Wildberries. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка в некоторые ПВЗ в Тюмени составляет 200 рублей Фото:

Жители некоторых районов Тюмени, где расположены переполненные пункты выдачи заказов Wildberries, вынуждены платить за доставку товаров несколько сотен рублей. Об этом горожане написали в соцсети «ВКонтакте». В офисе компании подтвердили нововведения.

«Теперь всегда на Wildberries берут за доставку 200 рублей? А потом еще и за возврат 100-150? Это нововведение? Хотела заказать свой любимый крем за 174 рубля, но доставка 200», — написала тюменка Наталья в группе «Мамочки Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту горожане рассказали, что также столкнулись с платной доставкой. При этом, как уточняют пользователи сервиса Wildberries, платная доставка не зависит от габаритов и суммы товаров.

В компании Wildberries подтвердили наличие новой опции для покупателей. Там сообщили, что цена зависит от загруженности пунктов выдачи заказов. «Стоимость услуг Wildberries — доставки и возврата — является волатильной и зависит от загруженности нашей логистики, складов и пунктов выдачи, они меняются в режиме реального времени. Накануне начала нового учебного года, когда многие родители заказывают школьные товары с доставкой в ПВЗ, их загрузка на максимальном уровне. Покупатели также могут выбрать менее загруженный пункт выдачи заказов неподалеку, доставка в них будет бесплатной», — рассказали в офисе.

Ранее агентство писало о том, что клиенты одного из пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries не смогли получить свои заказы, потому что в их приложениях не прошла оплата с карт Visa и Mastercard. Об инциденте сообщили тюменцы.

В Тюмени плата за доставку взымается из-за перегруженных пунктов выдачи
В Тюмени плата за доставку взымается из-за перегруженных пунктов выдачи
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Жители некоторых районов Тюмени, где расположены переполненные пункты выдачи заказов Wildberries, вынуждены платить за доставку товаров несколько сотен рублей. Об этом горожане написали в соцсети «ВКонтакте». В офисе компании подтвердили нововведения. «Теперь всегда на Wildberries берут за доставку 200 рублей? А потом еще и за возврат 100-150? Это нововведение? Хотела заказать свой любимый крем за 174 рубля, но доставка 200», — написала тюменка Наталья в группе «Мамочки Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту горожане рассказали, что также столкнулись с платной доставкой. При этом, как уточняют пользователи сервиса Wildberries, платная доставка не зависит от габаритов и суммы товаров. В компании Wildberries подтвердили наличие новой опции для покупателей. Там сообщили, что цена зависит от загруженности пунктов выдачи заказов. «Стоимость услуг Wildberries — доставки и возврата — является волатильной и зависит от загруженности нашей логистики, складов и пунктов выдачи, они меняются в режиме реального времени. Накануне начала нового учебного года, когда многие родители заказывают школьные товары с доставкой в ПВЗ, их загрузка на максимальном уровне. Покупатели также могут выбрать менее загруженный пункт выдачи заказов неподалеку, доставка в них будет бесплатной», — рассказали в офисе. Ранее агентство писало о том, что клиенты одного из пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries не смогли получить свои заказы, потому что в их приложениях не прошла оплата с карт Visa и Mastercard. Об инциденте сообщили тюменцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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