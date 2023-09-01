Наталья Комарова поблагодарила Александра Моора за развитие сотрудничества

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, моор александр, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова заверила главу Тюменской области Александра Моора в поддержке Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила главу Тюменской области Александра моора за развитие программы «Сотрудничество». Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«Эффективность партнерства автономного округа и Тюменской области проверена временем. Регионы реализуют важные для жителей программы и проекты, Главная задача — повышение уровня качества жизни людей. Уважаемый Александр Викторович, команда Югры поддерживает вас в решении этой задачи», — цитирует инфоцентр слова Комаровой.

Встреча губернаторов прошла во время поездки Моора в Сургут. Ранее URA.RU рассказала, что тюменский губернатор намерен отметить там день работника нефтяной и газовой промышленности.

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Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила главу Тюменской области Александра моора за развитие программы «Сотрудничество». Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «Эффективность партнерства автономного округа и Тюменской области проверена временем. Регионы реализуют важные для жителей программы и проекты, Главная задача — повышение уровня качества жизни людей. Уважаемый Александр Викторович, команда Югры поддерживает вас в решении этой задачи», — цитирует инфоцентр слова Комаровой. Встреча губернаторов прошла во время поездки Моора в Сургут. Ранее URA.RU рассказала, что тюменский губернатор намерен отметить там день работника нефтяной и газовой промышленности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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