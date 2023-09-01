Наталья Комарова поблагодарила Александра Моора за развитие сотрудничества

Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила главу Тюменской области Александра моора за развитие программы «Сотрудничество». Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«Эффективность партнерства автономного округа и Тюменской области проверена временем. Регионы реализуют важные для жителей программы и проекты, Главная задача — повышение уровня качества жизни людей. Уважаемый Александр Викторович, команда Югры поддерживает вас в решении этой задачи», — цитирует инфоцентр слова Комаровой.
Встреча губернаторов прошла во время поездки Моора в Сургут. Ранее URA.RU рассказала, что тюменский губернатор намерен отметить там день работника нефтяной и газовой промышленности.
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