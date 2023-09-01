Александр Моор отметит день работника нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Фото

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Подписание трехстороннего договора Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Тюмень, моор александр, комарова наталья
Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор отпразднует день работника нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор — в Сургуте. Вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой, председателем тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а также представителями нефтегазовых компаний он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню нефтяной и газовой промышленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Моор посетил предприятие «Газпром трансгаз Сургут». Он вручил работникам предприятия награды за развитие нефтегазового комплекса. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Тюменской области принял участие в линейке в самой большой школе Тюмени.

Фото:

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отпразднует день работника нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Губернатор Тюменской области Александр Моор — в Сургуте. Вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой, председателем тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а также представителями нефтегазовых компаний он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню нефтяной и газовой промышленности», — говорится в сообщении. Отмечается, что Моор посетил предприятие «Газпром трансгаз Сургут». Он вручил работникам предприятия награды за развитие нефтегазового комплекса. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Тюменской области принял участие в линейке в самой большой школе Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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