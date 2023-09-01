Александр Моор отметит день работника нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Фото

01 сентября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор отпразднует день работника нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Губернатор Тюменской области Александр Моор — в Сургуте. Вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой, председателем тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а также представителями нефтегазовых компаний он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню нефтяной и газовой промышленности», — говорится в сообщении. Отмечается, что Моор посетил предприятие «Газпром трансгаз Сургут». Он вручил работникам предприятия награды за развитие нефтегазового комплекса. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Тюменской области принял участие в линейке в самой большой школе Тюмени. Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор отпразднует день работника нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Губернатор Тюменской области Александр Моор — в Сургуте. Вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой, председателем тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а также представителями нефтегазовых компаний он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню нефтяной и газовой промышленности», — говорится в сообщении. Отмечается, что Моор посетил предприятие «Газпром трансгаз Сургут». Он вручил работникам предприятия награды за развитие нефтегазового комплекса. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Тюменской области принял участие в линейке в самой большой школе Тюмени.