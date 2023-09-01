Губернатор Тюменской области Александр Моор отпразднует день работника нефтяной и газовой промышленности в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор — в Сургуте. Вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой, председателем тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а также представителями нефтегазовых компаний он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню нефтяной и газовой промышленности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Моор посетил предприятие «Газпром трансгаз Сургут». Он вручил работникам предприятия награды за развитие нефтегазового комплекса. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Тюменской области принял участие в линейке в самой большой школе Тюмени.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.