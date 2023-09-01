Украинские бойцы использовали запрещенные химические боеприпасы под Артемовском. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на источник.
«На южном фланге Бахмута (Артемовск — прим URA.RU) противник применил химические вещества в газообразной форме», — говорится
Политический деятель Эдуард Шарафиев подчеркнул, что бойцы ВСУ готовы совершать любые преступления, так как у них нет результата в контрнаступлении. По его словам, действия Украины похожи на агонию.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ атаковали позиции РФ в Соледаре химоружием. По его словам, люди при вдохе могут потерять сознание.
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