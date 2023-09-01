Царьград: ВСУ применили химоружие под Артемовском

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Вещество, которое использовали ВСУ, еще не определено Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы использовали запрещенные химические боеприпасы под Артемовском. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на источник.

«На южном фланге Бахмута (Артемовск — прим URA.RU) противник применил химические вещества в газообразной форме», — говорится в сообщении. Отмечается, что вещество еще не определено.

Политический деятель Эдуард Шарафиев подчеркнул, что бойцы ВСУ готовы совершать любые преступления, так как у них нет результата в контрнаступлении. По его словам, действия Украины похожи на агонию.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ атаковали позиции РФ в Соледаре химоружием. По его словам, люди при вдохе могут потерять сознание.

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Украинские бойцы использовали запрещенные химические боеприпасы под Артемовском. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на источник. «На южном фланге Бахмута (Артемовск — прим URA.RU) противник применил химические вещества в газообразной форме», — говорится в сообщении. Отмечается, что вещество еще не определено. Политический деятель Эдуард Шарафиев подчеркнул, что бойцы ВСУ готовы совершать любые преступления, так как у них нет результата в контрнаступлении. По его словам, действия Украины похожи на агонию. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ атаковали позиции РФ в Соледаре химоружием. По его словам, люди при вдохе могут потерять сознание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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