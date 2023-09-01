Царьград: ВСУ применили химоружие под Артемовском

01 сентября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Вещество, которое использовали ВСУ, еще не определено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы использовали запрещенные химические боеприпасы под Артемовском. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на источник. «На южном фланге Бахмута (Артемовск — прим URA.RU) противник применил химические вещества в газообразной форме», — говорится в сообщении . Отмечается, что вещество еще не определено. Политический деятель Эдуард Шарафиев подчеркнул, что бойцы ВСУ готовы совершать любые преступления, так как у них нет результата в контрнаступлении. По его словам, действия Украины похожи на агонию. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ атаковали позиции РФ в Соледаре химоружием. По его словам, люди при вдохе могут потерять сознание.

Украинские бойцы использовали запрещенные химические боеприпасы под Артемовском. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на источник. «На южном фланге Бахмута (Артемовск — прим URA.RU) противник применил химические вещества в газообразной форме», — говорится в сообщении. Отмечается, что вещество еще не определено. Политический деятель Эдуард Шарафиев подчеркнул, что бойцы ВСУ готовы совершать любые преступления, так как у них нет результата в контрнаступлении. По его словам, действия Украины похожи на агонию. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ атаковали позиции РФ в Соледаре химоружием. По его словам, люди при вдохе могут потерять сознание.