Марочко: ВСУ ударили химоружием по российским позициям под Соледаром

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Вооруженные силы РФ. stock, радиация, противогаз, рхбз, stock
Андрей Марочко заявил, что химическое вещество, которое использовали ВСУ, еще не установлено Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы совершили атаку позиций РФ в городе Соледар в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, вещество еще не определено.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар. При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — заявил Марочко в беседе с ТАСС. Он отметил, что специалисты выясняют, что за вещество применили ВСУ.

Ранее Украина применяла химическое оружие во время обстрела по позициям российских военнослужащих в Запорожской области, заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что хочет обратиться в военную прокуратуру из-за информации о применении ВСУ химоружия в районе Кременной в ЛНР, передает RT.

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Украинские бойцы совершили атаку позиций РФ в городе Соледар в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, вещество еще не определено. «Вооруженные формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар. При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — заявил Марочко в беседе с ТАСС. Он отметил, что специалисты выясняют, что за вещество применили ВСУ. Ранее Украина применяла химическое оружие во время обстрела по позициям российских военнослужащих в Запорожской области, заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что хочет обратиться в военную прокуратуру из-за информации о применении ВСУ химоружия в районе Кременной в ЛНР, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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