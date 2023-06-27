Марочко: ВСУ ударили химоружием по российским позициям под Соледаром

Украинские бойцы совершили атаку позиций РФ в городе Соледар в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, вещество еще не определено.
«Вооруженные формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населенного пункта Соледар. При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — заявил Марочко в беседе с ТАСС. Он отметил, что специалисты выясняют, что за вещество применили ВСУ.
Ранее Украина применяла химическое оружие во время обстрела по позициям российских военнослужащих в Запорожской области, заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что хочет обратиться в военную прокуратуру из-за информации о применении ВСУ химоружия в районе Кременной в ЛНР, передает RT.
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