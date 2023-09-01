Свердловчанин, попавшийся с 12 кг наркотиков, действовал в трех регионах УрФО

01 сентября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Подозреваемому грозит срок до 15 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курьер, которого ждет суд за попытку продажи 12 килограммов наркотиков, действовал в трех регионах Уральского федерального округа — Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Об этом URA.RU заявил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Подозреваемый делал закладки на территории трех областей УрФО: Челябинской, Свердловской и Тюменской. Размер криминальных закладок составлял от одного до пяти килограммов. Представитель криминального мира действовал с октября 2022 до 6 апреля 2023 года. Получал опасное зелье он также через закладки, но в более крупных размерах до 10 килограммов за один раз», — заявил Валерий Горелых. Задержали мужчину во время патрулирования лесопарковой зоны в Сысерти, в его машине нашли восемь килограммов наркотиков. Позднее в Тугулыме силовики дополнительно обнаружили еще четыре килограмма синтетических наркотиков. «В Екатеринбурге стражи порядка обнаружили еще 105 свертков с криминальным товаром. Общей вес действительно составил 12 килограммов», — добавил Горелых. В Екатеринбурге подозреваемый хранил часть запрещенных веществ в арендуемом доме на улице Котовского, а также в сарае и гараже. «Ранее мужчина уже был судим в 2016 году за аналогичное преступление, за что получил срок, освободился из мест лишения свободы в 2019 году. Чтобы доказать противоправную деятельность обвиняемого, полицейские следователи провели 12 различных экспертиз», — отметил Валерий Горелых. Теперь силовики направили уголовное дело в суд по статье о покушении на сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в особо крупном размере. Мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курьер, которого ждет суд за попытку продажи 12 килограммов наркотиков, действовал в трех регионах Уральского федерального округа — Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Об этом URA.RU заявил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Подозреваемый делал закладки на территории трех областей УрФО: Челябинской, Свердловской и Тюменской. Размер криминальных закладок составлял от одного до пяти килограммов. Представитель криминального мира действовал с октября 2022 до 6 апреля 2023 года. Получал опасное зелье он также через закладки, но в более крупных размерах до 10 килограммов за один раз», — заявил Валерий Горелых. Задержали мужчину во время патрулирования лесопарковой зоны в Сысерти, в его машине нашли восемь килограммов наркотиков. Позднее в Тугулыме силовики дополнительно обнаружили еще четыре килограмма синтетических наркотиков. «В Екатеринбурге стражи порядка обнаружили еще 105 свертков с криминальным товаром. Общей вес действительно составил 12 килограммов», — добавил Горелых. В Екатеринбурге подозреваемый хранил часть запрещенных веществ в арендуемом доме на улице Котовского, а также в сарае и гараже. «Ранее мужчина уже был судим в 2016 году за аналогичное преступление, за что получил срок, освободился из мест лишения свободы в 2019 году. Чтобы доказать противоправную деятельность обвиняемого, полицейские следователи провели 12 различных экспертиз», — отметил Валерий Горелых. Теперь силовики направили уголовное дело в суд по статье о покушении на сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в особо крупном размере. Мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы.