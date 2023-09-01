Испанцы резко отреагировали на требование Кулебы дать больше оружия

02 сентября 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Испанские читатели считают, что Украина втянула их страну в конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Испанцы очень резко отреагировали на требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы дать им больше оружия. Свое мнение они высказали в газете El Mundo. В материале издания указано, что на неофициальной встрече глав МИД ЕС в Толедо (Испания) Кулеба попросил министра иностранных дел королевства Хосе Альбареса увеличить поставки вооружений для ВСУ. А именно указал, что нужно прислать Украине больше танков, бронетехники и систем ПВО. На эту просьбу испанские читатели газеты El Mundo отреагировали очень резко. «До конфликта Украина была одной из самых коррумпированных стран Европы. Мы оказались втянуты в конфликт, который к нам никакого отношения не имеет, а наши деньги уходят в офшоры», — подметил читатель zaratan. «Надо, чтобы украинцы платили. В окрестностях Аликанте их очень много, и уровень жизни у них высокий. Мало того, что они скупают элитную недвижимость», — заметил Moiso. «Я вам расскажу, как Украина собирается расплачиваться за конфликт и все долги, которые она набрала. Мужчин там не осталось. Женщинам придется по всей Европе зарабатывать на жизнь самым древним в мире способом. Вот как они будут еще долгое время расплачиваться за амбиции Зеленского», — резко высказался LuisPuntas. Ранее Испания решила отправлять на Украину танки и зенитно-ракетные комплексы. Также она пообещала предоставить услуги инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ по обращению с новейшей военной техникой. После этогом Испания готова была передать Киеву партии танков Leopard, которые, как потом оказалось, находятся в «плачевном состоянии». Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. В результате власти страны решили отменить поставку вооружения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Испанцы очень резко отреагировали на требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы дать им больше оружия. Свое мнение они высказали в газете El Mundo. В материале издания указано, что на неофициальной встрече глав МИД ЕС в Толедо (Испания) Кулеба попросил министра иностранных дел королевства Хосе Альбареса увеличить поставки вооружений для ВСУ. А именно указал, что нужно прислать Украине больше танков, бронетехники и систем ПВО. На эту просьбу испанские читатели газеты El Mundo отреагировали очень резко. «До конфликта Украина была одной из самых коррумпированных стран Европы. Мы оказались втянуты в конфликт, который к нам никакого отношения не имеет, а наши деньги уходят в офшоры», — подметил читатель zaratan. «Надо, чтобы украинцы платили. В окрестностях Аликанте их очень много, и уровень жизни у них высокий. Мало того, что они скупают элитную недвижимость», — заметил Moiso. «Я вам расскажу, как Украина собирается расплачиваться за конфликт и все долги, которые она набрала. Мужчин там не осталось. Женщинам придется по всей Европе зарабатывать на жизнь самым древним в мире способом. Вот как они будут еще долгое время расплачиваться за амбиции Зеленского», — резко высказался LuisPuntas. Ранее Испания решила отправлять на Украину танки и зенитно-ракетные комплексы. Также она пообещала предоставить услуги инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ по обращению с новейшей военной техникой. После этогом Испания готова была передать Киеву партии танков Leopard, которые, как потом оказалось, находятся в «плачевном состоянии». Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. В результате власти страны решили отменить поставку вооружения.