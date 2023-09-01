01 сентября 2023

Испанцы резко отреагировали на требование Кулебы дать больше оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , бабенко виктор, областная газета, облгазета
Испанские читатели считают, что Украина втянула их страну в конфликт Фото:
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Испанцы очень резко отреагировали на требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы дать им больше оружия. Свое мнение они высказали в газете El Mundo.

В материале издания указано, что на неофициальной встрече глав МИД ЕС в Толедо (Испания) Кулеба попросил министра иностранных дел королевства Хосе Альбареса увеличить поставки вооружений для ВСУ. А именно указал, что нужно прислать Украине больше танков, бронетехники и систем ПВО. На эту просьбу испанские читатели газеты El Mundo отреагировали очень резко.

«До конфликта Украина была одной из самых коррумпированных стран Европы. Мы оказались втянуты в конфликт, который к нам никакого отношения не имеет, а наши деньги уходят в офшоры», — подметил читатель zaratan.

«Надо, чтобы украинцы платили. В окрестностях Аликанте их очень много, и уровень жизни у них высокий. Мало того, что они скупают элитную недвижимость», — заметил Moiso.

«Я вам расскажу, как Украина собирается расплачиваться за конфликт и все долги, которые она набрала. Мужчин там не осталось. Женщинам придется по всей Европе зарабатывать на жизнь самым древним в мире способом. Вот как они будут еще долгое время расплачиваться за амбиции Зеленского», — резко высказался LuisPuntas.

Ранее Испания решила отправлять на Украину танки и зенитно-ракетные комплексы. Также она пообещала предоставить услуги инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ по обращению с новейшей военной техникой. После этогом Испания готова была передать Киеву партии танков Leopard, которые, как потом оказалось, находятся в «плачевном состоянии». Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. В результате власти страны решили отменить поставку вооружения.

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Испанцы очень резко отреагировали на требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы дать им больше оружия. Свое мнение они высказали в газете El Mundo. В материале издания указано, что на неофициальной встрече глав МИД ЕС в Толедо (Испания) Кулеба попросил министра иностранных дел королевства Хосе Альбареса увеличить поставки вооружений для ВСУ. А именно указал, что нужно прислать Украине больше танков, бронетехники и систем ПВО. На эту просьбу испанские читатели газеты El Mundo отреагировали очень резко. «До конфликта Украина была одной из самых коррумпированных стран Европы. Мы оказались втянуты в конфликт, который к нам никакого отношения не имеет, а наши деньги уходят в офшоры», — подметил читатель zaratan. «Надо, чтобы украинцы платили. В окрестностях Аликанте их очень много, и уровень жизни у них высокий. Мало того, что они скупают элитную недвижимость», — заметил Moiso. «Я вам расскажу, как Украина собирается расплачиваться за конфликт и все долги, которые она набрала. Мужчин там не осталось. Женщинам придется по всей Европе зарабатывать на жизнь самым древним в мире способом. Вот как они будут еще долгое время расплачиваться за амбиции Зеленского», — резко высказался LuisPuntas. Ранее Испания решила отправлять на Украину танки и зенитно-ракетные комплексы. Также она пообещала предоставить услуги инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ по обращению с новейшей военной техникой. После этогом Испания готова была передать Киеву партии танков Leopard, которые, как потом оказалось, находятся в «плачевном состоянии». Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. В результате власти страны решили отменить поставку вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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