Украина получит тяжелое вооружение от Испании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Испания отправит на Украину танки и зенитно-ракетные комплексы, а также предоставит услуги инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ обращению с новейшей военной техникой. Об этом сообщает газета El Pais.

«Испания готова сделать качественный скачок в военной поддержке Украины. До сих пор она доставляла боеприпасы и легкое вооружение, теперь готова везти [на Украину] зенитно-ракетные комплексы и танки «Леопард», — сообщает газета со ссылкой на собственные источники в кабинете министров Испании.

Кроме того, по сведениям издания, в соседнюю с Украиной Латвию прибудут инструкторы, которые обучат военнослужащих ВСУ обращению с испанской тяжелой техникой. По данным El Pais, в Латвии сейчас дислоцированы 500 испанских солдат.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится по указанию президента РФ Владимира Путина с 24 февраля. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. С начала спецоперации США и их союзники по НАТО начали масштабные поставки вооружения и боеприпасов на Украину. Однако значительная часть военной помощи впоследствии обнаруживается на черных рынках и попадает в руки криминалитета. Сами бойцы ВСУ и иностранные наемники, которые прибыли на Украину, жалуются на нехватку боеприпасов и элементарных средств защиты.

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