Испания пообещала передать ВСУ вооружение «в плачевном состоянии»

02 августа 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Отмечается, что использование такой техники может нанести вред экипажу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Испания пообещала передать Украине партии танков Leopard, которые, как оказалось, находятся в «плачевном состоянии». Позже власти страны решили отменить поставку вооружения. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Ранее испанские СМИ сообщали о готовности МО страны поставить Украине десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров М113. Техника, которую хотела отправить Испания, не используется и находится на складах на консервации. Использование таких машин может быть опасно для экипажей. «Мы все еще изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии», — приводит слова Роблес издание Servimedia. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.

Испания пообещала передать Украине партии танков Leopard, которые, как оказалось, находятся в «плачевном состоянии». Позже власти страны решили отменить поставку вооружения. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Ранее испанские СМИ сообщали о готовности МО страны поставить Украине десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров М113. Техника, которую хотела отправить Испания, не используется и находится на складах на консервации. Использование таких машин может быть опасно для экипажей. «Мы все еще изучаем все возможности, но я уже могу вам сказать, что танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии», — приводит слова Роблес издание Servimedia. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.