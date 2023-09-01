СК начал проверку ДТП с автобусом в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек

02 сентября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Следователи могут завести дело по статье 238 УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Следственного комитета (СК) организовали проверку по факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В Екатеринбурге следственный отдел по Кировскому району начал проверку сообщения о ДТП с автобусом, где пострадали 11 человек. Ведется проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни людей (статья 238 УК РФ)», — написали следователи в Telegram. Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По данным ГИБДД, водитель автобуса №082 не справился с управлением и въехал в столб. Всего в салоне находились 26 человек, 11 увезли в больницу. Прокуратура начала проверку по факту ДТП. На место аварии выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников.

Сотрудники Следственного комитета (СК) организовали проверку по факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В Екатеринбурге следственный отдел по Кировскому району начал проверку сообщения о ДТП с автобусом, где пострадали 11 человек. Ведется проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни людей (статья 238 УК РФ)», — написали следователи в Telegram. Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По данным ГИБДД, водитель автобуса №082 не справился с управлением и въехал в столб. Всего в салоне находились 26 человек, 11 увезли в больницу. Прокуратура начала проверку по факту ДТП. На место аварии выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников.