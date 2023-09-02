AT: Зеленский вынужден пойти на радикальный шаг

AT: Зеленский начнет масштабную мобилизацию в сентябре
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Мобилизация обернется против Зеленского, заявил Стивен Брайен Фото:
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Из-за того что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали почти все резервные подразделения, президенту Владимиру Зеленскому придется начать масштабную мобилизацию. Об этом пишет аналитик Стивен Брайен.

«Украина предпримет попытку масштабной мобилизации в этом месяце. Это, вероятно, обернется против Зеленского, поскольку среди тех, кто будет завербован, будут студенты, фабричные рабочие и мужчины преклонного возраста», — написал Брайен в материале для издания Asia Times. По его словам, Киев уже использовал практически все свои стратегические резервные подразделения и в настоящее время пополняет ряды армии гораздо менее боеспособными военными, набранными во Львове. Их отправляют в район Купянска.

Как отмечает автор, это оставляет украинскую армию без резервов и с огромными потерями на поле боя. Несмотря на запланированную мобилизацию в сентябре, Украина не сможет продолжать наступление, особенно если сохранятся высокие потери, заключил Брайен.

В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. В августе Зеленский заявил, что украинское военное командование выразило желание усилить мобилизацию. При этом, рассказывал официальный представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко, число уклонистов в стране составляет более 19 тысяч человек.

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Из-за того что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали почти все резервные подразделения, президенту Владимиру Зеленскому придется начать масштабную мобилизацию. Об этом пишет аналитик Стивен Брайен. «Украина предпримет попытку масштабной мобилизации в этом месяце. Это, вероятно, обернется против Зеленского, поскольку среди тех, кто будет завербован, будут студенты, фабричные рабочие и мужчины преклонного возраста», — написал Брайен в материале для издания Asia Times. По его словам, Киев уже использовал практически все свои стратегические резервные подразделения и в настоящее время пополняет ряды армии гораздо менее боеспособными военными, набранными во Львове. Их отправляют в район Купянска. Как отмечает автор, это оставляет украинскую армию без резервов и с огромными потерями на поле боя. Несмотря на запланированную мобилизацию в сентябре, Украина не сможет продолжать наступление, особенно если сохранятся высокие потери, заключил Брайен. В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. В августе Зеленский заявил, что украинское военное командование выразило желание усилить мобилизацию. При этом, рассказывал официальный представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко, число уклонистов в стране составляет более 19 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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