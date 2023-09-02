AT: Зеленский начнет масштабную мобилизацию в сентябре

Мобилизация обернется против Зеленского, заявил Стивен Брайен Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за того что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали почти все резервные подразделения, президенту Владимиру Зеленскому придется начать масштабную мобилизацию. Об этом пишет аналитик Стивен Брайен.

«Украина предпримет попытку масштабной мобилизации в этом месяце. Это, вероятно, обернется против Зеленского, поскольку среди тех, кто будет завербован, будут студенты, фабричные рабочие и мужчины преклонного возраста», — написал Брайен в материале для издания Asia Times. По его словам, Киев уже использовал практически все свои стратегические резервные подразделения и в настоящее время пополняет ряды армии гораздо менее боеспособными военными, набранными во Львове. Их отправляют в район Купянска.

Как отмечает автор, это оставляет украинскую армию без резервов и с огромными потерями на поле боя. Несмотря на запланированную мобилизацию в сентябре, Украина не сможет продолжать наступление, особенно если сохранятся высокие потери, заключил Брайен.

В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. В августе Зеленский заявил, что украинское военное командование выразило желание усилить мобилизацию. При этом, рассказывал официальный представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко, число уклонистов в стране составляет более 19 тысяч человек.