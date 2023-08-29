Депутат Госдумы Бессараб анонсировала повышение выплат в РФ

29 августа 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

МРОТ в России повысится после 1 января 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России вырастут пособия по временной нетрудоспособности, беременности, родам и безработице из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), которое произойдет с началом нового года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «У нас наконец произойдет такой скачок по увеличению МРОТ, когда он значительно оторвется от прожиточного минимума. <…> Повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года приведет к увеличению пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и по безработице», — передает «Лента.ру» слова Светланы Бессараб. Депутат подчеркнула, что повышение выплат будет происходить постепенно, размер пособий будет зависеть от экономических показателей. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, минимальный размер оплаты труда в России повысится с 1 января 2024 года. Он составит 9 242 рубля, передает RT. Глава государства отмечал, что к 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза. После увеличения МРОТ у всех бюджетников будут пересмотрены зарплаты. Будут увеличены выплаты военным пенсионерам. Об этом ранее Бессараб рассказывала URA.RU.

В России вырастут пособия по временной нетрудоспособности, беременности, родам и безработице из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), которое произойдет с началом нового года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «У нас наконец произойдет такой скачок по увеличению МРОТ, когда он значительно оторвется от прожиточного минимума. <…> Повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года приведет к увеличению пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и по безработице», — передает «Лента.ру» слова Светланы Бессараб. Депутат подчеркнула, что повышение выплат будет происходить постепенно, размер пособий будет зависеть от экономических показателей. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, минимальный размер оплаты труда в России повысится с 1 января 2024 года. Он составит 9 242 рубля, передает RT. Глава государства отмечал, что к 2030 году МРОТ должен вырасти в два раза. После увеличения МРОТ у всех бюджетников будут пересмотрены зарплаты. Будут увеличены выплаты военным пенсионерам. Об этом ранее Бессараб рассказывала URA.RU.