Губернатор ЯНАО: через два года Ноябрьск станет красивее и комфортнее

03 сентября 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов поздравил Ноябрьск с Днем города Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО поздравил Ноябрьск с 48-м днем рождения и пообещал, что к 50-летнему юбилею город преобразится. Он станет еще красивее и комфортнее. Такое заявление глава округа сделал в социальных сетях. «Вместе с Александром Моором поздравили нашу нефтяную столицу с 48-летием. Ноябрьск, как и все наши города, молодой и сильный, уверенно смотрит в будущее. К полувековому юбилею сделаем его еще красивее и комфортнее», — написал Артюхов в своем telegram-канале. В выходные свои дни рождения отметили: Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Надым, Новый Уренгой и Тарко-Сале. Глава региона поздравил всех жителей городов — именников с праздником и пожелал им здоровья, счастья и благополучия. Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск 3 сентября. Он лично поздравил горожан с двумя праздниками — с Днем города и Днем нефтяника.

Губернатор ЯНАО поздравил Ноябрьск с 48-м днем рождения и пообещал, что к 50-летнему юбилею город преобразится. Он станет еще красивее и комфортнее. Такое заявление глава округа сделал в социальных сетях. «Вместе с Александром Моором поздравили нашу нефтяную столицу с 48-летием. Ноябрьск, как и все наши города, молодой и сильный, уверенно смотрит в будущее. К полувековому юбилею сделаем его еще красивее и комфортнее», — написал Артюхов в своем telegram-канале. В выходные свои дни рождения отметили: Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Надым, Новый Уренгой и Тарко-Сале. Глава региона поздравил всех жителей городов — именников с праздником и пожелал им здоровья, счастья и благополучия. Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск 3 сентября. Он лично поздравил горожан с двумя праздниками — с Днем города и Днем нефтяника.