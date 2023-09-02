02 сентября 2023
01 сентября 2023

Губернатор ЯНАО: через два года Ноябрьск станет красивее и комфортнее

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов поздравил Ноябрьск с Днем города Фото:

Губернатор ЯНАО поздравил Ноябрьск с 48-м днем рождения и пообещал, что к 50-летнему юбилею город преобразится. Он станет еще красивее и комфортнее. Такое заявление глава округа сделал в социальных сетях.

«Вместе с Александром Моором поздравили нашу нефтяную столицу с 48-летием. Ноябрьск, как и все наши города, молодой и сильный, уверенно смотрит в будущее. К полувековому юбилею сделаем его еще красивее и комфортнее», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

В выходные свои дни рождения отметили: Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Надым, Новый Уренгой и Тарко-Сале. Глава региона поздравил всех жителей городов — именников с праздником и пожелал им здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск 3 сентября. Он лично поздравил горожан с двумя праздниками — с Днем города и Днем нефтяника.

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Губернатор ЯНАО поздравил Ноябрьск с 48-м днем рождения и пообещал, что к 50-летнему юбилею город преобразится. Он станет еще красивее и комфортнее. Такое заявление глава округа сделал в социальных сетях. «Вместе с Александром Моором поздравили нашу нефтяную столицу с 48-летием. Ноябрьск, как и все наши города, молодой и сильный, уверенно смотрит в будущее. К полувековому юбилею сделаем его еще красивее и комфортнее», — написал Артюхов в своем telegram-канале. В выходные свои дни рождения отметили: Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Надым, Новый Уренгой и Тарко-Сале. Глава региона поздравил всех жителей городов — именников с праздником и пожелал им здоровья, счастья и благополучия. Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск 3 сентября. Он лично поздравил горожан с двумя праздниками — с Днем города и Днем нефтяника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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