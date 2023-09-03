Визит ФСБ в челябинский МУП ударил по помощнику депутата Госдумы

Юрий Панов не стал комментировать ситуацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ пришла в самый крупный МУП Челябинска

Оперативно-следственные мероприятия, которые 4 сентября ведут ФСБ и СКР в МУП «ПОВВ» Челябинска, угрожают Юрию Панову — помощнику депутата Госдумы Владимира Бурматова. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«В МУПе пока изъяли документы и допрашивают директора, Сергея Хабирова. А вот владельца и директора ООО „Водоконалсистемы“, Павла Ефимова, уже обвиняют в крупном мошенничестве с контрактами МУП „ПОВВ“. Которые его фирма фактически не исполняла, но работы ей оплачивали. Ефимов также руководит ООО „Водонаканалсети“, которой владеет на паях с Ангелиной Толкачевой, супругой Панова. Считается, что фирмой Панов фактически и руководит», — рассказал инсайдер.

По его словам, МУП «ПОВВ» и «Водоканалсети» также связывают контракты на десятки миллионов рублей. Их исполнение также сейчас проверяют Контрольно-счетная палата области и силовики. Панов не только является помощником Бурматова, но и входит в так называемый «бурматовский пул» депутатов Металлургического райсовета областного центра.

В пресс-службах управлений ФСБ и СКР пока воздерживаются от комментариев, ограничившись обещанием уточнить информацию. Ответ на запрос URA.RU из МУП «ПОВВ» еще не поступил. Панов, не дослушав корреспондента URA.RU, бросил трубку. В пресс-службе КСП уточнили, что уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) возбуждено Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР «в отношении руководства ООО „Водоканалсистемы“ и неустановленных сотрудников МУП „ПОВВ“», а оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ.

МУП «ПОВВ» («Производственное объединение водоснабжения и водоотведения») отвечает за водоснабжение и канализование в Челябинске, его городе-спутнике Копейске, Коркинском муниципальном округе, а также Еманжелинском и Сосновском районах. Ежегодно через предприятие проходят миллиарды рублей.

Скрин: сайт СБИС