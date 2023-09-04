Участники спецоперации масштабируют окопы под подземный цех Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солдаты из Екатеринбурга, Новосибирска и Магнитогорска научились печь хлеб в окопах во время боевых задач на спецоперации. Об этом URA.RU рассказала один из представителей «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Елена Антипина, побывавшая на базе бойцов в ДНР.

«В одних окопах живут солдаты из Екатеринбурга, Магнитогорска, Челябинска, Новосибирска, Оренбурга и Перми. Занимаются приготовлением хлеба те, кто в прошлом связывал свою жизнь с кухней. Подобные печи есть не во всех ротах, так как бойцы приобретали ее самостоятельно на свои деньги. Солдаты планируют расширяться, чтобы из одной печи перерасти в большой подземный цех», — сказала Елена Антипина.

По словам собеседницы агентства, военнослужащие хотят масштабироваться для того, чтобы передавать хлеб другим ротам. «Ведь запах хлеба у наших солдат вызывает чувства, будто они находятся дома», — подытожила она. Также снаружи бойцы соорудили баню, туалет и душ.

Кроме того во время своей поездки в Донбасс и Луганск представители ЖГУТа Елена Антипина и Ольга Сметанина совместно с ансамблем «Песни и Пляски» Уральского военного округа поздравили бойцов из Екатеринбурга с 300-летием города, порадовав их выступлениями и продуктами местного производства. «Совместно с окружным Домом офицеров (ОДО) передали книги для детских библиотек Луганска», — отметила представитель ЖГУТа.

Ранее URA.RU писало, что в феврале 2023 года подшефный танк «Женской гвардии Урала» отправился в зону СВО. В апреле того же года он принял участие в четырех боевых выходах и уничтожил пять единиц техники ВСУ.

Фото: Елена Антипина