Слуцкий высмеял нового министра обороны Украины

Слуцкий отметил умение нового главы Минобороны Украины противостоять РФ
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Леонид Слуцкий в Уральском федеральном университете. Екатеринбург, слуцкий леонид
Назначение Рустема Умерова не поддается здравому смыслу, сказал Леонид Слуцкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров является профессиональным деятелем по противостоянию с Россией на словах и не имеет никакого отношения к оборонному комплексу. Об этом URA.RU заявил во время визита в Екатеринбург руководитель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который входил в переговорную группу от России по украинскому конфликту.

«Этот деятель… Его не назовешь ни политическим, ни общественным. Он про что угодно, только не про оборону. Все, что происходит сейчас на Украине, кадровые назначения, здравому смыслу не поддается. Это назначение политическое. Мне кажется, что, назначая в любой стране министра обороны, нужно исходить из того, насколько он профессионал в сфере обороны, а не в сфере противостояния России на словах. А господин Умеров является деятелем именно такого толка», — сказал Леонид Слуцкий.

Информация, что на Украине сменят министра обороны, появилась 31 августа. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на этом посту Алексея Резникова должен заменить Рустем Умеров, занимающий должность главы Фонда государственного имущества. Он входил в украинскую переговорную группу с Россией после начала СВО.

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Новый министр обороны Украины Рустем Умеров является профессиональным деятелем по противостоянию с Россией на словах и не имеет никакого отношения к оборонному комплексу. Об этом URA.RU заявил во время визита в Екатеринбург руководитель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который входил в переговорную группу от России по украинскому конфликту. «Этот деятель… Его не назовешь ни политическим, ни общественным. Он про что угодно, только не про оборону. Все, что происходит сейчас на Украине, кадровые назначения, здравому смыслу не поддается. Это назначение политическое. Мне кажется, что, назначая в любой стране министра обороны, нужно исходить из того, насколько он профессионал в сфере обороны, а не в сфере противостояния России на словах. А господин Умеров является деятелем именно такого толка», — сказал Леонид Слуцкий. Информация, что на Украине сменят министра обороны, появилась 31 августа. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на этом посту Алексея Резникова должен заменить Рустем Умеров, занимающий должность главы Фонда государственного имущества. Он входил в украинскую переговорную группу с Россией после начала СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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