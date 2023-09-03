Бывший пермский министр культуры уволился из Минэкономразвития РФ

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский уволился из Минэкономразвития РФ. Новым местом его работы может стать Третьяковская художественная галерея, сообщают СМИ
«Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский уволился из Министерства экономического развития РФ и мог трудоустроиться на должность замдиректора Третьяковской художественной галереи», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В федеральном министерстве сведения об уходе Торчинского изданию подтвердили.
Торчинский трудоустроился в ведомство экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова в декабре 2022 года. В Минэкономразвития РФ он занял должность заместителя директора департамента развития туризма. До этого чиновник успел несколько месяцев поработать директором пермского цирка, а до того — Самарскиого академического театра драмы. С апреля 2018 года по декабрь 2021 года Торчинский являлся министром культуры Прикамья.
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