03 сентября 2023
02 сентября 2023

Бывший пермский министр культуры уволился из Минэкономразвития РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства по программам среднего профессионального образования. Пермь, торчинский вячеслав
Вячеслав Торчинский проработал в Минэк РФ восемь месяцев Фото:

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский уволился из Минэкономразвития РФ. Новым местом его работы может стать Третьяковская художественная галерея, сообщают СМИ

«Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский уволился из Министерства экономического развития РФ и мог трудоустроиться на должность замдиректора Третьяковской художественной галереи», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В федеральном министерстве сведения об уходе Торчинского изданию подтвердили.

Торчинский трудоустроился в ведомство экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова в декабре 2022 года. В Минэкономразвития РФ он занял должность заместителя директора департамента развития туризма. До этого чиновник успел несколько месяцев поработать директором пермского цирка, а до того — Самарскиого академического театра драмы. С апреля 2018 года по декабрь 2021 года Торчинский являлся министром культуры Прикамья.

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Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский уволился из Минэкономразвития РФ. Новым местом его работы может стать Третьяковская художественная галерея, сообщают СМИ «Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский уволился из Министерства экономического развития РФ и мог трудоустроиться на должность замдиректора Третьяковской художественной галереи», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В федеральном министерстве сведения об уходе Торчинского изданию подтвердили. Торчинский трудоустроился в ведомство экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова в декабре 2022 года. В Минэкономразвития РФ он занял должность заместителя директора департамента развития туризма. До этого чиновник успел несколько месяцев поработать директором пермского цирка, а до того — Самарскиого академического театра драмы. С апреля 2018 года по декабрь 2021 года Торчинский являлся министром культуры Прикамья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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