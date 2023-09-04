В России хотят ввести новую льготную ипотеку для молодых семей

В Госдуме предложили запустить новую льготную ипотеку для российских семей, в которых еще не родился первый ребенок. Предполагается, что ее запуск будет в рамках государственной программы «Счастливая семья». Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».
«Ключевыми элементами программы [„Счастливая семья“] должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок. <…> При этом когда родится третий ребенок, предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета», — отмечается в тексте обращения, опубликованного пресс-службой партии. Ее член, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой по запуску льготной госпрограммы.
В рамках программы также предлагается предоставить субсидирование за счет государства на первый взнос по ипотеке семьям, которые вступили в брак до 27 лет. Также предлагается субсидирование на рождение в семье второго и третьего ребенка. Кроме того, предлагаются и другие виды поддержки.
Руководитель Московского отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко в июле раскритиковала инициативу о введении налога на бездетность в России. Чуть ранее до этого в партии предлагали дать статус многодетной семьи тем, кто имеет двоих детей.
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