В России хотят ввести новую льготную ипотеку для молодых семей

Вице-спикер ГД Даванков предложил организовать в РФ программу «Счастливая семья»

04 сентября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

В рамках программы «Счастливая семья» предлагается поддерживать семьи без детей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Госдуме предложили запустить новую льготную ипотеку для российских семей, в которых еще не родился первый ребенок. Предполагается, что ее запуск будет в рамках государственной программы «Счастливая семья». Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди». «Ключевыми элементами программы [„Счастливая семья“] должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок. <…> При этом когда родится третий ребенок, предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета», — отмечается в тексте обращения, опубликованного пресс-службой партии. Ее член, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой по запуску льготной госпрограммы. В рамках программы также предлагается предоставить субсидирование за счет государства на первый взнос по ипотеке семьям, которые вступили в брак до 27 лет. Также предлагается субсидирование на рождение в семье второго и третьего ребенка. Кроме того, предлагаются и другие виды поддержки. Руководитель Московского отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко в июле раскритиковала инициативу о введении налога на бездетность в России. Чуть ранее до этого в партии предлагали дать статус многодетной семьи тем, кто имеет двоих детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме предложили запустить новую льготную ипотеку для российских семей, в которых еще не родился первый ребенок. Предполагается, что ее запуск будет в рамках государственной программы «Счастливая семья». Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди». «Ключевыми элементами программы [„Счастливая семья“] должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок. <…> При этом когда родится третий ребенок, предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета», — отмечается в тексте обращения, опубликованного пресс-службой партии. Ее член, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой по запуску льготной госпрограммы. В рамках программы также предлагается предоставить субсидирование за счет государства на первый взнос по ипотеке семьям, которые вступили в брак до 27 лет. Также предлагается субсидирование на рождение в семье второго и третьего ребенка. Кроме того, предлагаются и другие виды поддержки. Руководитель Московского отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко в июле раскритиковала инициативу о введении налога на бездетность в России. Чуть ранее до этого в партии предлагали дать статус многодетной семьи тем, кто имеет двоих детей.