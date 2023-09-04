В России хотят ввести новую льготную ипотеку для молодых семей

Вице-спикер ГД Даванков предложил организовать в РФ программу «Счастливая семья»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день работы парка им. Маяковского (ЦПКиО) во время пандемии коронавируса.Екатеринбург, мама, семья, парк маяковского, цпкио, мама с коляской, виды екатеринбурга, молодая мама
В рамках программы «Счастливая семья» предлагается поддерживать семьи без детей Фото:

В Госдуме предложили запустить новую льготную ипотеку для российских семей, в которых еще не родился первый ребенок. Предполагается, что ее запуск будет в рамках государственной программы «Счастливая семья». Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».

«Ключевыми элементами программы [„Счастливая семья“] должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок. <…> При этом когда родится третий ребенок, предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета», — отмечается в тексте обращения, опубликованного пресс-службой партии. Ее член, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой по запуску льготной госпрограммы.

В рамках программы также предлагается предоставить субсидирование за счет государства на первый взнос по ипотеке семьям, которые вступили в брак до 27 лет. Также предлагается субсидирование на рождение в семье второго и третьего ребенка. Кроме того, предлагаются и другие виды поддержки.

Руководитель Московского отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко в июле раскритиковала инициативу о введении налога на бездетность в России. Чуть ранее до этого в партии предлагали дать статус многодетной семьи тем, кто имеет двоих детей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили запустить новую льготную ипотеку для российских семей, в которых еще не родился первый ребенок. Предполагается, что ее запуск будет в рамках государственной программы «Счастливая семья». Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди». «Ключевыми элементами программы [„Счастливая семья“] должны стать внедрение права на льготную ипотеку для молодых семей, у которых еще не родился первый ребенок. <…> При этом когда родится третий ребенок, предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета», — отмечается в тексте обращения, опубликованного пресс-службой партии. Ее член, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой по запуску льготной госпрограммы. В рамках программы также предлагается предоставить субсидирование за счет государства на первый взнос по ипотеке семьям, которые вступили в брак до 27 лет. Также предлагается субсидирование на рождение в семье второго и третьего ребенка. Кроме того, предлагаются и другие виды поддержки. Руководитель Московского отделения партии «Новые Люди» Анна Трофименко в июле раскритиковала инициативу о введении налога на бездетность в России. Чуть ранее до этого в партии предлагали дать статус многодетной семьи тем, кто имеет двоих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...