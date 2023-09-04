На «курганской Рублевке» местная жительница пыталась обогатиться за счет умершей

Жительницу региона признали виновной в необоснованном обогащении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кетовского округа (который также называют «курганской Рублевкой») незаконно присвоила себе пенсию погибшей родственницы. Сотрудники реготделения ПФР после проверки попыталось снять деньги со счета получателя, но средств на нем было недостаточно, указано в решении суда.

«Отделение не было своевременно извещено о смерти получателя пенсии, денежные средства в размере 64 926,18 рубля были перечислены на имя умершей. Часть денежных средств (64 666,69 рубля) со счета получателя была снята, сумма в размере 259,49 рубля возвращена истцу. Проверка установила, что деньги получила родственница умершей», — написано на сайте Кетовского районного суда.

Суд обязал ответчицу выплатить истцу недостающую часть денежных средств. Жительнице Курганской области предписано оплатить госпошлину в размере 2 140 рублей.

Ранее в регионе осудили местную жительницу, которая больше года получала соцвыплаты, начисленные умершей родственнице. Также URA.RU писало о дочери, которая присвоила пенсию умершей матери.