The Times: украинские солдаты знают, что обречены на смерть под Работино

05 сентября 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

The Times сообщила, что бронетанковые части Украины истощены Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ВСУ понимают, что обречены на провал в боевых действиях под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщил украинский солдат с позывным «Бойец» в разговоре с английской газетой The Times. По его словам, ВСУ уже потеряли много военных. «90% ребят здесь тоже умрут», — заявил «Бойец» в разговоре с The Times. Авторы статьи отметили, что бронетанковые части Украины истощены. По их словам, надежды на то, что западные танки Leopard и боевые машины Bradley помогут достичь результата в контрнаступлении, оказались провальными. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ пытались атаковать в районе села Работино. Все они были уничтожены силами ВС РФ. Глава региона также отметил, что украинские бойцы 1 сентября потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино, передает RT.

Военные ВСУ понимают, что обречены на провал в боевых действиях под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщил украинский солдат с позывным «Бойец» в разговоре с английской газетой The Times. По его словам, ВСУ уже потеряли много военных. «90% ребят здесь тоже умрут», — заявил «Бойец» в разговоре с The Times. Авторы статьи отметили, что бронетанковые части Украины истощены. По их словам, надежды на то, что западные танки Leopard и боевые машины Bradley помогут достичь результата в контрнаступлении, оказались провальными. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ пытались атаковать в районе села Работино. Все они были уничтожены силами ВС РФ. Глава региона также отметил, что украинские бойцы 1 сентября потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино, передает RT.