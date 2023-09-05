The Times: украинские солдаты знают, что обречены на смерть под Работино

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
The Times сообщила, что бронетанковые части Украины истощены Фото:
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Военные ВСУ понимают, что обречены на провал в боевых действиях под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщил украинский солдат с позывным «Бойец» в разговоре с английской газетой The Times. По его словам, ВСУ уже потеряли много военных.

«90% ребят здесь тоже умрут», — заявил «Бойец» в разговоре с The Times. Авторы статьи отметили, что бронетанковые части Украины истощены. По их словам, надежды на то, что западные танки Leopard и боевые машины Bradley помогут достичь результата в контрнаступлении, оказались провальными.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ пытались атаковать в районе села Работино. Все они были уничтожены силами ВС РФ. Глава региона также отметил, что украинские бойцы 1 сентября потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино, передает RT.

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Военные ВСУ понимают, что обречены на провал в боевых действиях под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщил украинский солдат с позывным «Бойец» в разговоре с английской газетой The Times. По его словам, ВСУ уже потеряли много военных. «90% ребят здесь тоже умрут», — заявил «Бойец» в разговоре с The Times. Авторы статьи отметили, что бронетанковые части Украины истощены. По их словам, надежды на то, что западные танки Leopard и боевые машины Bradley помогут достичь результата в контрнаступлении, оказались провальными. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ пытались атаковать в районе села Работино. Все они были уничтожены силами ВС РФ. Глава региона также отметил, что украинские бойцы 1 сентября потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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