Военные ВСУ понимают, что обречены на провал в боевых действиях под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщил украинский солдат с позывным «Бойец» в разговоре с английской газетой The Times. По его словам, ВСУ уже потеряли много военных.
«90% ребят здесь тоже умрут», — заявил «Бойец» в разговоре с The Times. Авторы статьи отметили, что бронетанковые части Украины истощены. По их словам, надежды на то, что западные танки Leopard и боевые машины Bradley помогут достичь результата в контрнаступлении, оказались провальными.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ пытались атаковать в районе села Работино. Все они были уничтожены силами ВС РФ. Глава региона также отметил, что украинские бойцы 1 сентября потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино, передает RT.
Военные ВСУ понимают, что обречены на провал в боевых действиях под селом Работино в Запорожской области. Об этом сообщил украинский солдат с позывным «Бойец» в разговоре с английской газетой The Times. По его словам, ВСУ уже потеряли много военных. «90% ребят здесь тоже умрут», — заявил «Бойец» в разговоре с The Times. Авторы статьи отметили, что бронетанковые части Украины истощены. По их словам, надежды на то, что западные танки Leopard и боевые машины Bradley помогут достичь результата в контрнаступлении, оказались провальными. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ пытались атаковать в районе села Работино. Все они были уничтожены силами ВС РФ. Глава региона также отметил, что украинские бойцы 1 сентября потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино, передает RT.