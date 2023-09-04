04 сентября 2023

Дискредитировавший российскую армию рэпер Scally Milano выступит в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Концерт в Перми запланирован на конец октября Фото:

Скандальный рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев), которого ранее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, анонсировал концерт в Перми. Выступление должно состояться в клубе «Свобода», указано на сайте исполнителя и в соцсетях.

«Сольный концерт Scally Milano в Перми! Концерт-холл „Свобода“», — говорится в анонсе. Кроме обычных билетов на шоу можно купить и личную встречу с артистом, чтобы сделать фото и получить автограф. Концерт запланирован на 22 октября.

Как сообщало URA.RU, в июне Scally Milano суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей, признав виновным по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стали его высказывания во время одного из концертов. Другой скандал с рэпером случился в апреле, когда силовики сорвали его выступление, заподозрив, что в клубе могут распространять наркотики. В СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела, а сам музыкант покинул Россию. Позже он обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, пообещав удалить треки, где можно усмотреть пропаганду запрещенных веществ. В ответ Мизулина попросила Следственный комитет не проводить проверку в отношении рэпера.

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Скандальный рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев), которого ранее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, анонсировал концерт в Перми. Выступление должно состояться в клубе «Свобода», указано на сайте исполнителя и в соцсетях. «Сольный концерт Scally Milano в Перми! Концерт-холл „Свобода“», — говорится в анонсе. Кроме обычных билетов на шоу можно купить и личную встречу с артистом, чтобы сделать фото и получить автограф. Концерт запланирован на 22 октября. Как сообщало URA.RU, в июне Scally Milano суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей, признав виновным по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стали его высказывания во время одного из концертов. Другой скандал с рэпером случился в апреле, когда силовики сорвали его выступление, заподозрив, что в клубе могут распространять наркотики. В СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела, а сам музыкант покинул Россию. Позже он обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, пообещав удалить треки, где можно усмотреть пропаганду запрещенных веществ. В ответ Мизулина попросила Следственный комитет не проводить проверку в отношении рэпера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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