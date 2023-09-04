Дискредитировавший российскую армию рэпер Scally Milano выступит в Перми

05 сентября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Концерт в Перми запланирован на конец октября Фото: Размик Закарян © URA.RU Скандальный рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев), которого ранее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, анонсировал концерт в Перми. Выступление должно состояться в клубе «Свобода», указано на сайте исполнителя и в соцсетях. «Сольный концерт Scally Milano в Перми! Концерт-холл „Свобода“», — говорится в анонсе. Кроме обычных билетов на шоу можно купить и личную встречу с артистом, чтобы сделать фото и получить автограф. Концерт запланирован на 22 октября. Как сообщало URA.RU, в июне Scally Milano суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей, признав виновным по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стали его высказывания во время одного из концертов. Другой скандал с рэпером случился в апреле, когда силовики сорвали его выступление, заподозрив, что в клубе могут распространять наркотики. В СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела, а сам музыкант покинул Россию. Позже он обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, пообещав удалить треки, где можно усмотреть пропаганду запрещенных веществ. В ответ Мизулина попросила Следственный комитет не проводить проверку в отношении рэпера.

Скандальный рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев), которого ранее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, анонсировал концерт в Перми. Выступление должно состояться в клубе «Свобода», указано на сайте исполнителя и в соцсетях. «Сольный концерт Scally Milano в Перми! Концерт-холл „Свобода“», — говорится в анонсе. Кроме обычных билетов на шоу можно купить и личную встречу с артистом, чтобы сделать фото и получить автограф. Концерт запланирован на 22 октября. Как сообщало URA.RU, в июне Scally Milano суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей, признав виновным по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стали его высказывания во время одного из концертов. Другой скандал с рэпером случился в апреле, когда силовики сорвали его выступление, заподозрив, что в клубе могут распространять наркотики. В СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела, а сам музыкант покинул Россию. Позже он обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, пообещав удалить треки, где можно усмотреть пропаганду запрещенных веществ. В ответ Мизулина попросила Следственный комитет не проводить проверку в отношении рэпера.