Жена Зеленского пожаловалась на недостаток внимания от мужа

05 сентября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская заявила, что ей не нужен муж в роли исторической личности Фото: Официальный сайт президента Украины Жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена, пожаловалась о том, что не видит мужа и их семья разделена. По ее словам, супруг меньше выступает в роли мужа, нежели военного. Из-за этого ей не хватает внимания. Об этом она рассказала в интервью телеканалу BBC. «Может быть, это немного эгоистично, но мне нужен рядом муж, а не историческая личность <…> У нас есть возможность видеться, но не так часто, как хотелось бы», — сказала Елена в интервью. По ее словам, семья разделена, потому что мужа вечно нет рядом. Жена президента разочарована тем, что супруг больше выступает в роли военного, а не мужа. Елена в начале лета 2023 года говорила, что не живет с мужем из соображений безопасности. Владимир Зеленский признавался, что является плохим отцом. Он сообщил, что не воспитывает своих детей.

Жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена, пожаловалась о том, что не видит мужа и их семья разделена. По ее словам, супруг меньше выступает в роли мужа, нежели военного. Из-за этого ей не хватает внимания. Об этом она рассказала в интервью телеканалу BBC. «Может быть, это немного эгоистично, но мне нужен рядом муж, а не историческая личность <…> У нас есть возможность видеться, но не так часто, как хотелось бы», — сказала Елена в интервью. По ее словам, семья разделена, потому что мужа вечно нет рядом. Жена президента разочарована тем, что супруг больше выступает в роли военного, а не мужа. Елена в начале лета 2023 года говорила, что не живет с мужем из соображений безопасности. Владимир Зеленский признавался, что является плохим отцом. Он сообщил, что не воспитывает своих детей.