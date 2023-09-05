Жена Зеленского пожаловалась на недостаток внимания от мужа

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская, stock
Елена Зеленская заявила, что ей не нужен муж в роли исторической личности Фото:

Жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена, пожаловалась о том, что не видит мужа и их семья разделена. По ее словам, супруг меньше выступает в роли мужа, нежели военного. Из-за этого ей не хватает внимания. Об этом она рассказала в интервью телеканалу BBC.

«Может быть, это немного эгоистично, но мне нужен рядом муж, а не историческая личность <…> У нас есть возможность видеться, но не так часто, как хотелось бы», — сказала Елена в интервью. По ее словам, семья разделена, потому что мужа вечно нет рядом. Жена президента разочарована тем, что супруг больше выступает в роли военного, а не мужа.

Елена в начале лета 2023 года говорила, что не живет с мужем из соображений безопасности. Владимир Зеленский признавался, что является плохим отцом. Он сообщил, что не воспитывает своих детей.

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Жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена, пожаловалась о том, что не видит мужа и их семья разделена. По ее словам, супруг меньше выступает в роли мужа, нежели военного. Из-за этого ей не хватает внимания. Об этом она рассказала в интервью телеканалу BBC. «Может быть, это немного эгоистично, но мне нужен рядом муж, а не историческая личность <…> У нас есть возможность видеться, но не так часто, как хотелось бы», — сказала Елена в интервью. По ее словам, семья разделена, потому что мужа вечно нет рядом. Жена президента разочарована тем, что супруг больше выступает в роли военного, а не мужа. Елена в начале лета 2023 года говорила, что не живет с мужем из соображений безопасности. Владимир Зеленский признавался, что является плохим отцом. Он сообщил, что не воспитывает своих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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