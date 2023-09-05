У самолета, летевшего из Перми в Свердловскую область, открылась дверь

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Гражданская авиация. Пермь, авиация, малая авиация, самолет амфибия, самолеты, гидросамолет
Самолет благополучно приземлился в Перми (архивное фото) Фото:

У легкомоторного самолета Piper Aztec, летевшего из Перми в Поповку (Свердловская область), открылась дверь. Об авиапроисшествии сообщается в telegram-канале Aviaincedent.

«4 сентября, самолет Piper Aztec, рейс RA05737 Фролово (Пермь) — Поповка. В полете открылась дверь. Сигнал „Бедствие“ не объявлялся. Посадка на аэродроме Фролово (Пермь) прошла благополучно», — говорится в telegram-канале. Уточняется также, что эксплуатантом воздушного судна является ООО «Спецавиа». Piper является легким самолетом, который производился в США в 1952—1981 годы.

Ранее самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, был вынужден вернуться в аэропорт отправления. В полете выяснилось, что у самолета неисправна система кондиционирования.

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У легкомоторного самолета Piper Aztec, летевшего из Перми в Поповку (Свердловская область), открылась дверь. Об авиапроисшествии сообщается в telegram-канале Aviaincedent. «4 сентября, самолет Piper Aztec, рейс RA05737 Фролово (Пермь) — Поповка. В полете открылась дверь. Сигнал „Бедствие“ не объявлялся. Посадка на аэродроме Фролово (Пермь) прошла благополучно», — говорится в telegram-канале. Уточняется также, что эксплуатантом воздушного судна является ООО «Спецавиа». Piper является легким самолетом, который производился в США в 1952—1981 годы. Ранее самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, был вынужден вернуться в аэропорт отправления. В полете выяснилось, что у самолета неисправна система кондиционирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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