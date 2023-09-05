У самолета, летевшего из Перми в Свердловскую область, открылась дверь

05 сентября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Самолет благополучно приземлился в Перми (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU У легкомоторного самолета Piper Aztec, летевшего из Перми в Поповку (Свердловская область), открылась дверь. Об авиапроисшествии сообщается в telegram-канале Aviaincedent. «4 сентября, самолет Piper Aztec, рейс RA05737 Фролово (Пермь) — Поповка. В полете открылась дверь. Сигнал „Бедствие“ не объявлялся. Посадка на аэродроме Фролово (Пермь) прошла благополучно», — говорится в telegram-канале. Уточняется также, что эксплуатантом воздушного судна является ООО «Спецавиа». Piper является легким самолетом, который производился в США в 1952—1981 годы. Ранее самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, был вынужден вернуться в аэропорт отправления. В полете выяснилось, что у самолета неисправна система кондиционирования.

У легкомоторного самолета Piper Aztec, летевшего из Перми в Поповку (Свердловская область), открылась дверь. Об авиапроисшествии сообщается в telegram-канале Aviaincedent. «4 сентября, самолет Piper Aztec, рейс RA05737 Фролово (Пермь) — Поповка. В полете открылась дверь. Сигнал „Бедствие“ не объявлялся. Посадка на аэродроме Фролово (Пермь) прошла благополучно», — говорится в telegram-канале. Уточняется также, что эксплуатантом воздушного судна является ООО «Спецавиа». Piper является легким самолетом, который производился в США в 1952—1981 годы. Ранее самолет, летевший из Минеральных Вод в Пермь, был вынужден вернуться в аэропорт отправления. В полете выяснилось, что у самолета неисправна система кондиционирования.